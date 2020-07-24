وصفات طبيعية لعلاج علامات تمدُّد الجلد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 يوليو 2020 10:44 مساءً - تعاني الكثيرات من النساء من مشكلة ظهور علامات تمدُّد الجلد بمختلف أنحاء الجسم، وتُعد من المشكلات الجلديّة المزعجة التي تتسبَّب بالقلق والإزعاج وقلة الثقة بالنفس، وهي عبارة عن خطوط بيضاء على سطح الجلد تظهر بشكلٍ كبيرٍ على مناطق معينة كالفخذين، والبطن، والذراعين، والأرداف، ومن أسباب ظهورها زيادة الوزن، أو نقصانه بشكل ملحوظ، أو في فترة الحمل عند المرأة، ويمكن علاجها باستخدام العديد من الوصفات الطبيعية، أو تناوُل الأطعمة التي تحتوي على فيتامين أ، فجربي إحدى هذه الوصفات.



عصير البطاطا لعلاج علامات تمدد الجلد

عصير البطاطا لعلاج علامات تمدد الجلد



يعدّ عصير البطاطا من المواد التي تدخل في وصفات العناية بالبشرة والتجميل؛ لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة لإزالة خلايا الجلد الميتة، وتكوين خلايا جديدة، والمساهمة في تقويتها، ويمكن استخدامه من خلال وضع كميةٍ كافيةٍ منه على المناطق المصابة، وتركه لحوالي ٣٠ دقيقة حتى يجفّ تمامًا، ثمّ غسله بالماء الدافئ، ويفضَّل تكرار هذه الوصفة بشكلٍ يوميّ للحصول على نتيجة رائعة خلال فترة زمنية بسيطة.

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زبدة الكاكاو لعلاج علامات تمدُّد الجلد

زبدة الكاكاو لعلاج علامات تمدُّد الجلد



لتعالجي تمدد الجلد بزبدة الكاكاو، التي تُعدُّ من المستحضرات الطبيعيّة التي تُستخدم بشكلٍ كبيرٍ في ترطيب الجلد وزيادة مرونته، قومي بوضع ملعقتين كبيرتين منه على المنطقة المصابة، وادهنيه بلطف، وذلك لتجنُّب التسبّب بالضرر للجلد، ثم اتركيه بضع دقائق، وقومي بإزالته باستخدام قطنة نظيفة، ويُنصح بتكرار هذه العملية مرتين يوميًّا لمدة شهر.

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عصير الليمون لعلاج علامات تمدد الجلد

عصير الليمون لعلاج علامات تمدد الجلد



يُعدُّ الليمون من أكثر الوصفات الفعالة في علاج علامات تمدد الجلد، حيث يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تعالج مشاكل البشرة المختلفة، وتعمل على استرجاع لون الجلد الطبيعيّ، بالإضافة إلى أنّه يعمل على تخفيف آلام الجروح الصعبة، وذلك من خلال أخذ مقدار كافٍ من عصير الليمون الطازج وتدليكه بشكلٍ دائريّ باستخدام أطراف الأصابع، وتركه مدّةً لا تقلّ عن عشر دقائق، ثمّ غسله بالماء الدافئ جيدًا.



زيت الزيتون لعلاج علامات تمدد الجلد

زيت الزيتون لعلاج علامات تمدد الجلد



زيت الزيتون من أفضل الزيوت التي تحتوي على عناصر مهمة ومفيدة للعناية بالبشرة وعلاج مشاكلها المتنوعة، ولعلاج تمدد الجلد يمكنك تطبيق هذه الوصفة من خلال فرك المنطقة المصابة بزيت الزيتون بنعومة، وتركه لمدّة عشرين دقيقة، ثمّ اشطفي المنطقة بالماء الدافئ مرتين في الأسبوع، للحصول على نتائج ملحوظةٍ خلال فترةٍ زمنيةٍ بسيطة.



وصفة السكر لعلاج علامات تمدد الجلد

وصفة السكر لعلاج علامات تمدد الجلد



يساعد السكر على التخلص من علامات تمدد الجلد، لذلك يُنصح بمزج كوب واحد من السكر مع ربع كوب من زيوت طبيعية مثل زيت اللوز أو زيت جوز الهند وإضافة قطرات من عصير الليمون، ثم فرك هذا الخليط على أجزاء الجسم المصابة لمدة عشر دقائق، واغسلي الجلد بعدها بالماء.

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