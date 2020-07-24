أسرار لنضارة البشرة في أقل من أسبوع

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 يوليو 2020 10:44 مساءً - كل سيدة تبحث عن بشرة نضرة، مشرقة، ومفعمة بالحيوية. هذا الامر صعب وسهل في الوقت نفسه. لم؟ الواقع انه سهل الى حد ما، اذا كانت السيدة حريصة على الاهتمام ببشرتها وايلائها العناية اللازمة وبشكل مستمر ومنتظم. كما انه صعب الحفاظ على نضارة البشرة اذا لم تراع السيدة الحاجات الاساسية للبشرة.

فما هي الارشادات الاساسية التي على كل سيدة التقيد بها للعناية بالبشرة؟ وما هي السبل التي تضمن استعادة نضارة البشرة في اسبوع ؟



أساسيات العناية بالبشرة خطوة بخطوة، ولجميع الفئات العمرية:



1. إزالة المكياج:

إزالة المكياج

عند المساء وقبل التوجه إلى السرير، احرصي على تنظيف بشرتكِ بالعمق. فمستحضرات المكياج تسدّ المسام، وبالتالي تعرّض البشرة للكثير من الشوائب. لذلك من الضروري ازالة المكياج بالكامل، لكي تتمكن البشرة من التنفس. تذكري أنه ما من استثناءات عند تنظيف البشرة، يجب أن تتم إزالة المكياج على أنواعه حتى مكياج العيون من ماسكرا وأيلاينر. هذه المرحلة مهمة، إذ إنها تنزع ليس المكياج فحسب، بل المواد الملوثة التي تراكمت على بشرتكِ طوال اليوم، بالإضافة إلى الإفرازات الدهنية وكل البكتيريا. نقترح عليك استخدام ماء الميسيلير أيا كانت العلامة التجارية.

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2. تقشير البشرة:

تقشير البشرة

طبعا من الضروري استخدام نوع المقشر الخاص بالبشرة. فصاحبات البشرة الدهنية، ينصح بان يستخدمن ماسك الطين. أما صاحبات البشرة الجافة فينصح بأن يستخدمن الماسك المرطّب... إلخ.



3. كريم الوقاية من الشمس:

استخدمي كريم الوقاية من الشمس

يجب تطبيق كريم الوقاية من الشمس يوميا، وليس فقط عند التوجه إلى الشاطئ. بغض النظر عن طبيعة البشرة، كريم الوقاية من الشمس ضروري، في كل الفصول حتى في الأيام الغائمة. فكريم الوقاية من الشمس، يحمي البشرة من آثار الأشعة ما فوق البنفسجية، التي تعرض البشرة لملامح الشيخوخة المبكرة.ء



4. كريم الترطيب:

استخدمي كريم الترطيب

مهما اختلف نوع بشرتك، يبقى من الضروري تطبيق كريم الترطيب المناسب لها. فعلى سبيل المثال، صاحبات البشرة الدهنيّة، عليهن استخدام كريم الترطيب الخالي من الزيوت، وبالتركيبة الرقيقة مثل الجيل. هذا الكريم يساعد في ترطيب البشرة بالعمق ويخفّف التجاعيد، كما يعزّز نقاء البشرة وإشراقها. أما صاحبات البشرة الجافة فيخترن تركيبة مركّزة وقادرة على التغلل في المسام لترطيب البشرة بالعمق.



5. الفيتامين سي:

اختاري مستحضرات العناية بالبشرة التي تحتوي على الفيتامين سي. وعلى مادة نياسيناميد (فيتامين ب3) اللذين يعملان على تفتيح البشرة وإضاءتها.

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