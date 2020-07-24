الألوفيرا هو كل ما تحتاجه بشرتك قبل العيد... إليك السبب

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 يوليو 2020 10:44 مساءً - يعد نبات الألوفيرا عامل شفاء طبيعياً لغالبية مشاكل البشرة، بفضل غناه بمضادات الأكسدة والأنزيمات والفيتامينات A و C. وكونه يشتمل على نسبة كبيرة من الماء، فهو يعد مرطباً رائعاً لبشرة الوجه. لذلك، إذا كنت ترغبين في بشرة ناعمة ومشرقة وخالية من الشوائب خلال عيد الأضحى، نرصد لك في هذا المقال، أبرز فوائد واستخدامات الألوفيرا، فاستعمليه قبل العيد حيث سيمنحك نتائج فورية.



الألوفيرا لترطيب الوجه

الألوفيرا لترطيب الوجه



نظراً الى غناه بالمياه، والمركبات النباتية التي تُسمى الكربوهيدرات المعقدة، يعمل الألوفيرا على ترطيب الوجه بشكل فعال وعميق، وهذا ما يفسر وجوده في تركيبة الكثير من كريمات الوجه المرطبة والمهدئة. فضلاً عن أنه خفيف الوزن، مما يجعله مثالياً لفصل الصيف. قومي باستخراج الجل الموجود داخل نبتة الألوفيرا وطبقيه على وجهك من دون أن تغسليه.

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الألوفيرا لعلاج البثور

الألوفيرا لعلاج البثور



يساعد الألوفيرا في علاج حب الشباب، والبثور والحبوب الدهنية، والبثور الموجودة داخل الجلد، والرؤوس البيضاء المزعجة. إضافة الى أنه يعمل على تهدئة التهابات البشرة. ضعي كمية كافية من جل الألوفيرا الطبيعي على قطعة قطنية، وامسحي بها وجهك بشكل جيد، من ثم شطفي وجهك بالماء الفاتر.



الألوفيرا لإصلاح الجلد التالف

الألوفيرا لإصلاح الجلد التالف



عادة ما تنتج الأمراض الجلدية مثل الصدفية والأكزيما، من عيوب في حاجز رطوبة الجلد. لكن نظراً الى قدرته الكبيرة على ترطيب الجلد، والاحتفاظ بالماء داخل حاجز الجلد الداخلي، يعمل الألوفيرا على إصلاح الجلد التالف والجاف، ويمنح إصابة البشرة بالأمراض والالتهابات.

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الألوفير للتخلص من الانتفاخات تحت العين

الألوفير للتخلص من الانتفاخات تحت العين



نظراً الى قدرته على تقليل الالتهاب، وخصائصه القوية المضادة للأكسدة، يشكل الألوفيرا مكوناً طبيعياً مثالياً لإزالة الانتفاخات تحت العين. ضعي نبات الأوفيرا في الثلاجة لبعض الوقت، من ثم استخرجي الجل الموجود فيه ودلكي به منطقة تحت العين، مما يعزز الدورة الدموية فيها، والتخفيف من التورم والانتفاخات.



الألوفيرا للتخلص من حروق الشمس

الألوفيرا للتخلص من حروق الشمس



يعد جل الألوفيرا علاجاً فعالاً للحروق الناتجة من أشعة الشمس، والحروق الجسدية الأخرى، لذلك قومي بتطبيق جل الألوفيرا الطبيعي على بشرة وجهك ومناطق الجسم التي تعاني من الحروق، واتركيه من دون أن تغسليه.



الألوفيرا لإزالة المكياج

الألوفيرا لإزالة المكياج



يُعتبر جل الألوفيرا بديلاً طبيعياً رائعاً لمزيلات المكياج ذات الأساس الدهني والزيتي، حيث يعمل على إزالة كافة آثار المكياج، من دون أن يترك البشرة زيتية أو لامعة. وبالإمكان استخدامه لإزالة مكياج العيون والوجه في الوقت نفسه. ضعي جل الألوفيرا على قطعة قطنية، ونظفي بها وجهك وعينيك وعنقك بلطف وبحركات دائرية، الى أن تصبح بشرتك نظيفة.

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