كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 يوليو 2020 10:44 مساءً - مع التقدم في السنّ، تنخفض نسبة إنتاج الكولاجين في البشرة، وهو المادة الرئيسة المسؤولة عن مرونة البشرة والحفاظ على جمالها ومظهرها الشبابي والحيوي. وثمة كثيرات يعتبرن أن عمليات التجميل وحقن البوتوكس هي الحل الوحيد للتخلص من آثار الشيخوخة، في وقت تتوافر بين يديك مكونات طبيعية هامة وفعّالة جدًا في الحفاظ على شباب بشرتك. سنقدم لك في ما يأتي، أقوى الأقنعة الطبيعية كفيلة بإعادة إنتاج الكولاجين والتخلّص من التجاعيد التي تؤثر سلبًا على إطلالتك وجمالك.



أقنعة كولاجين طبيعية تجعلك تبدين أصغر سنًا بـ 10 سنوات

إليك، طريقة تحضير أقنعة طبيعية كولاجين طبيعية للتخلص من تجاعيد البشرة والحفاظ على نضارتها:

قناع الرمان والكيوي

قبناع الرمان والكيوي للحدّ من التجاعيد



المكونات:

ملعقة كبيرة من ثمرة الكيوي

ملعقة كبيرة من الفراولة.

ملعقة كبيرة من عصير الرمان.

طريقة الاستخدام:

اهرسي المكونات جميعها للحصول على مزيج متجانس. ثم، وزّعي المزيج بالتساوي على وجهك، مع الحرص على تدليك بشرتك بحركات دائرية من الأسفل الى الأعلى. واتركيه على وجهك لمدة نصف ساعة. من ثم، اغسلي وجهك بالماء البارد.

ملاحظة: طبّقي هذا القناع مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج. فالرمان والفراولة والكيوي من الفواكه الغنية جدًا بمضادات الأكسدة، التي تعمل على شدّ البشرة والتخلّص من التجاعيد والترهلات.



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قناع بياض البيض

قناع بياض البيض للتخلص من التجاعيد



المكونات:

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بيضة واحدة.

طريقة الاستخدام:

اخفقي بياض البيض جيدًا للحصول على مزيج كريمي ناعم. ثم، طبّقي المزيج على بشرة وجهك ورقبتك، واتركيه حتى يجف تمامًا. بعدها، اغسلي بشرتك جيدًا بالماء البارد.

ملاحظة: كرّري تطبيق هذا القناع ثلاث مرات أسبوعيًا، فهو مفيد جدًا في تعزيز إنتاج الكولاجين، لا سيما أن البيض يحتوي على نسبة عالية من البروتينات التي تساهم في تحفيز إنتاج الكولاجين وتصغير حجم مسام الجلد، مما يساعد في شدّ البشرة وإعادة شبابها.



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قناع كريما الحليب

قناع كريما الحليب للتخلص من التجاعيد



المكونات:

ملعقة كبيرة من كريما الحليب

طريقة الاستخدام:

اخلطي ملعقة كبيرة من كريما الحليب جيدًا للحصول على قوام خفيف وناعم. ثم، وزّعي طبقة رقيقة من الخليط على بشرة وجهك ورقبتك، واتركيه لمدة ساعة كاملة كي يجفّ تمامًا. بعدها، اشطفي بشرتك بالماء البارد.

ملاحظة: واظبي على تطبيق هذا القناع مرتين أسبوعيًا؛ فكريمة الحليب تحتوي على كميات كبيرة من الدهون الصحية والبروتينات والكالسيوم، التي تُساعد في ترطيب البشرة الجافة وإعادة النعومة والحيوية إليها، وأيضًا التخلّص من علامات التقدّم في السن.



قناع الثوم

قناع الثوم للتخلص من التجاعيد



المكونات:

ثلاثة فصوص من الثوم.

ملعقة كبيرة من خل التفاح.

طريقة الاستخدام:

اهرسي فصوص الثوم جيدًا لتصبح ناعمة، وأضيفي إليها الخل للحصول على عجينة متماسكة ولينة. ثم، طبّقي العجينة على بشرتك بأطراف أصابعك وبحركات دائرية من الأسفل الى الأعلى. اتركي العجينة على بشرتك لمدة نصف ساعة. بعدها، اشطفي وجهك بالماء الفاتر، وجفّفي وجهك بفوطة قطنية وادهنيه بماء الورد.

ملاحظة: كرّري تطبيق هذا القناع مرتين أسبوعيًا؛ حيث يعتبر الثوم بمثابة كنز طبيعي للتمتع ببشرة دائمة الشباب، بعيدًا عن عمليات التجميل وحقن البوتوكس، وبالتالي يعدّ بديلًا عن قناعات الكولاجين المصحّحة للبشرة؛ نظرًا الى غناه بالعناصر الغذائية المختلفة التي تساهم في شد البشرة وإزالة التجاعيد وملء الفجوات الناتجة عن الترهلات. وبالتالي، تعزيز عملية إنتاج الكولاجين، الذي يشكل المادة الرئيسة في الحفاظ على شباب البشرة.

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