أجمل عطور الغاردينيا لاستعادة ذكريات الطفولة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 يوليو 2020 10:44 مساءً - تعد الغاردينيا من أكثر نغمات العطور التي تذكرنا بالطفولة، حيث أن رائحة هذه الزهرة كانت تفوح يومياً من الأمهات والجدات، مما يعيدك الى الطفولة ويجعلك تتذكرين عناق الوالدة والجدة الدافئ والنزهات برفقتهما، وكل الأوقات السعيدة التي مررت فيها خلال الطفولة. فإن كنت ترغبين في استعادة هذه الذكريات كلها، نرصد لك مجموعة من أجمل عطور الغاردينيا الفواحة التي تعيدك الى لحظات الطفولة.



Gucci Flora Gorgeous Gardenia

Gucci Flora Gorgeous Gardenia



إنه عطر زهري – فاكهي فواح وأنيق، يرتكز بشكل أساسي على أزهار الغاردينيا الفخمة التي تعد ابتكار علامة قوتشي Gucci المخلص. وهو يتميز برائحته الجذابة التي تشتمل أيضاً على نغمات الكمثري والتوت الأحمر، والتي تدوم لساعات طويلة لتجعل الجميع ينجذبون إليك.

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Byredo Night Veils Casablanca Lily Extrait de Parfum

Byredo Night Veils Casablanca Lily Extrait de Parfum



يحتوي عطر كازابلانكا ليلي Byredo Night Veils Casablanca Lily Extrait de Parfum، على نغمات الغاردينيا والبرقوق الأسود والقرنفل ومسك الروم الهندي وخشب البلسندر والعسل. إنه عطر رائع لأوقات المساء، كونه عطراً غنياً ومكثفاً ويناسب أجواء المناسبات المسائية والسهرات. وهو مستوحى من الساعات الممتلئة بجزيئات الأزهار.



DedCool Red (Dakota)

DedCool Red (Dakota)



إذا كنت ترغبين حقاً في أن تكون إطلالتك رائعة وعصرية، يمكن لعطر DedCool Red (Dakota) أن يساعدك في هذه المهمة، فهو مزيج من الغردينيا والعنبر والخشب، يدوم لساعات طويلة لتبقى رائحتك آسرة وجذابة. علماً أن تركيبته نباتية وخالية من المواد القاسية.

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Tocca Florence

Tocca Florence



يحتوي عطر Tocca Florence على نغمات كلاسيكية مثل الغاردينيا والبرغموت والكمثري، وهي نغمات مستوحاة من الأجواء الباريسية الخلابة. إنه أحد عطور الغاردينيا الفواحة التي تدوم رائحتها طويلاً، فتضفي على مظهرك لمسة في غاية التميز والأناقة.



Marc Jacobs Fragrances Divine Decadence

Marc Jacobs Fragrances Divine Decadence



تمتزج في زجاجة هذا العطر، روائح أزهار الغاردينيا والعنبر الترابي والشمبانيا الفاخرة، لتشكل في ما بينها رائحة في منتهى الجمال. يعد Marc Jacobs Fragrances Divine Decadence واحداً من عطور مارك جاغوب الراقية، حيث ما أن يثبت على البشرة حتى يترك عليها لمسة نهائية فخمة.



Cartier La Panthère Eau De Parfum Spray

Cartier La Panthère Eau De Parfum Spray



إنه أحد العطور الفرنسية الراقية التي تعتمد في تركيبتها على رائحة الغاردينيا الفواحة، مع لمسة من المكونات المسكية الجذابة، التي ستعجب المرأة الشرقية الطامحة دائماً الى كل ما هو راق في عالم الجمال عموماً، والعطور خصوصاً.

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