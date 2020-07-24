4 طرق سهلة لتفتيح الشعر من دون صبغات قبل العيد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 يوليو 2020 10:44 مساءً - تعاني نساء كثيرات من الحساسية تجاه صبغات الشعر، مما يمنعهن من تلوين شعرهن، والحصول على إطلالة متجددة. من جهة أخرى، تؤدي صبغات الشعر بمختلف أنواعها الى تلف الشعر وتكسّره نظراً الى المواد الكيماوية الموجودة في تركيبتها. انطلاقاً من ذلك كله، سنعرفك في هذا المقال الى أربع طرق سهلة لتفتيح الشعر من دون صبغات باستخدام المواد الطبيعية حصراً وقبل فترة العيد .



- عصير الليمون

عصير الليمون



يعد عصير الليمون إحدى أسهل الطرق وأكثرهاً شيوعاً لـ تفتيح الشعر، نظراً الى احتوائه على حمض السيتريك الذي يعمل على تفتيح لون الشعر عندما يتعرض للحرارة. طبقي كمية كافية من عصير الليمون على شعرك، من الجذور وحتى الأطراف، بعدها عرضي شعرك للشمس الى أن يصبح ساخناً. من ثم، اتركي عصير الليمون على شعرك لمدة ساعتين، واغسليه بعدها على الطريقة الاعتيادية. لكن احرصي على استخدام ماسك مرطب للشعر، لأن حموضة الليمون يمكن أن تؤدي الى جفاف شعرك.

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- العسل والقرفة

العسل والقرفة



عند مزجه مع القرفة، يتم تنشيط الكميات الصغيرة من بيروكسيد الهيدروجين في العسل، مما يؤدي الى تفتيح لون الشعر بشكل طبيعي. اخلطي كمية كافية من العسل والقرفة، وأضيفي إليها القليل من زيت جوز الهند وزيت الزيتون لتسهيل عملية مزج المكونات، كذلك أضيفي القليل من الماء السخن وبلسم الشعر. وحين تحصلين على خليط متجانس، طبقيه على شعرك واتركيه لمدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية. كرري تطبيق هذا الخليط الى أن تحصلي على اللون الذي ترغبين فيه.

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- شاي البابونج

شاي البابونج



يُعتبر شاي البابونج أحد أفضل الخيارات الطبيعية للواتي يبحثن عن طريقة طبيعية لتفتيح الشعر، فهو يحتوي على مركبات الفلافونيد المعروفة بتأثيرها على الميلانين، حيث تساهم في الحصول على شعر فاتح ذي تدرجات ذهبية لامعة. اغلي كمية كافية من الماء الساخن وضعي فيها قبضة يد من البابونج المجفف. اتركي النقيع الى أن يتحلل جيداً. من ثم، صفي المنقوع وطبقي ماء البابونج على كامل شعرك واتركيه لمدة ساعتين. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.



- خل التفاح

خل التفاح



عند استخدام خل التفاح على الشعر بشكل متكرر، يعمل على خفض درجة حموضة الشعر، ليتم تجربيد الطبقة الأولى من لون الشعر الأساسي عندما يتعرض لأشعة الشمس. اخلطي خل التفاح مع القليل من الماء، وطبقي الخليط على شعرك، مع الحرص على التعرض لأشعة الشمس لمدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية. ولتجنب جفاف شعرك، استخدمي قناعاً مرطباً للشعر للحفاظ على لمعانه وحيويته.

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