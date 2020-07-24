هذه أجمل إطلالات كيت ميدلتون لصيف ٢٠٢٠

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 يوليو 2020 10:44 مساءً - تتميز كيت ميدلتون بالكثير من الإطلالات الأنيقة المناسبة لمكانتها، والمصمَّمة بموديلات بسيطة وراقية مفعمة بالأنوثة والجاذبية، ولحرص الكثيرات من الفتيات على تقليد أزيائها والظهور بخيارات مشابهة لها؛ جمعنا لكنّ من وحيها أحدث إطلالاتها المناسبة لصيف هذا العام، فاستوحين منها ما يناسب شخصياتكنّ وقوامكنّ.‬‬‬



‫إطلالات الفساتين المحتشمة‬‬‬

إطلالات الفساتين المحتشمة‬‬‬



‫للفساتين المحتشمة المناسبة لكل النساء في العالم، ولا سيّما العربيات، تأنقت كيت ميدلتون بفستان أسود طويل بأكمام طويلة، مزيّن بنقط بيضاء وحزام مطاط للخصر، وأكملته بحذاء ذي كعب بني؛ لخيار حيادي، وتجمّلت في إطلالة أخرى بفستان كحلي منقوش بالرسومات البيضاء والسماوية، ومزيّن بقماش أبيض في الياقة وأطراف الأكمام، وأكملت جمال إطلالتها بأقراط من اللؤلؤ وخاتم فضي بحجر كحلي، وتزينت في الإطلالة الثالثة بفستان أخضر مزين بنقط بيضاء وحزام أسود للخصر، وأكملته بحذاء ذي بوت طويل أسود؛ لإطلالة بسيطة وراقية.‬‬‬

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‫تنسيقات فساتين الميدي الناعمة‬‬‬

فساتين الميدي الناعمة‬‬‬



‫تعتمد كيت ميدلتون على خيارات الفساتين الميدي البسيطة في أغلب إطلالاتها، ومن أحدث إطلالاتها ظهرت بفستان ميدي بأكمام منفوخة وقصيرة صمم باللون البنفسجي المرسوم بالزهور الملونة؛ لمظهر أنثوي أنيق، وأطلّت بفستان سماوي ناعم وبسيط مزين بقماش زهري في البطن؛ لخيار بسيط وحيوي، وارتدت فستانًا أبيض واسعًا مزينًا بشرائط الدانتيل الأبيض والزهور الملونة بدرجات الأزرق لإطلالة راقية، واختارت فستانًا مصممًا بتدرجات الأحمر ومزينًا بالجيوب والأزرار، وأكملته بقبعة حمراء ملكية، ونسقت في إطلالة أخرى فستانًا باللون الفوشيا مصممًا بقصة ناعمة في الرقبة، ومزينًا بنقط بدرجة داكنة من الفوشيا، ومزينًا أيضًا بقماش المخمل الأسود في أطراف الأكمام وفي الخصر، ولمظهر مرح وأنثوي؛ تألقت بفستان بنفسجي ذي أكمام طويلة ومصمم بنفشة ناعمة في الأسفل، وتأنقت بآخر أصفر مزيّن بالزهور المفرغة بطريقة أنثوية مذهلة.‬‬‬

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‫خيارات كاجوال من كيت ميدلتون‬‬‬

خيارات كاجوال



‫فضّلت كيت الخيارات الكاجوال في بعض إطلالاتها الصيفية، ومنها تأنقت ببليزر وبنطال زهريين مع بلوزة بيضاء؛ لزيّ رسمي بسيط، وتجمّلت بتنورة سوداء مع قميص أسود منقط بالأبيض؛ لمظهر مناسب للعمل، وتزينت ببنطال واسع وبلوزة باللون الأخضر بدرجتين مختلفتين، وأكملتهما بحذاء أبيض رياضي؛ لإطلالة مناسبة للنادي.‬‬‬

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‫فساتين مناسِبة للمناسبات والحفلات‬‬‬

فساتين مناسِبة للمناسبات



‫من أحدث فساتين المناسبات التي تألقت بها كيت في صيف ٢٠٢٠ فستان أحمر تكسوه اللمعة بطريقة أنيقة، ومصمم بقماش شفاف ولامع في الأكمام أيضًا، وأكملت هذه الإطلالة بتسريحة الويفي المنسدلة، وحقيبة وحذاء باللون الأحمر، وفي الإطلالة الثانية ظهرت بفستان أبيض مطرز بالنقوش والزهور الذهبية، ونسقت حقيبة ذهبية وقلادة وأقراطًا فضية مصممة بزهور؛ لتكمل جمال هذه الإطلالة، ومن الناحية الجمالية؛ لجأت لتسريحة الشعر المرفوعة والمكياج الناعم.‬‬‬