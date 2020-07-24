إطلالات عيد الأضحى 2020 الأكثر عصرية من مجموعات خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 يوليو 2020 10:44 مساءً -

يتميز عيد الأضحى هذا العام بمصادفته مع إطلاق مجموعات خريف 2020 المفعمة بالرقي والفخامة. لذلك، فأنت محظوظة لقدرتك على الاستمتاع بلوك عصري آخر صيحة من ضمن مجموعات الموسم الجديد.

إطلالة بالشراريب من برادا Prada



لعيد الأضحى 2020، توجهي نحو انتقاء الإطلالات المفعمة بالأنوثة بالفساتين الأنيقة المناسبة لأوقات النهار واحرصي على تنسيقها مع الإكسسوارات والمجوهرات المناسبة لتفادي المبالغة في الإطلالة؛ كما يمكنك اعتماد الجمبسوت إذا كنت من عاشقاته. ولإطلالة تجمع بين القوة والأنوثة، اختاري ارتداء البدلة الأنثوية العصرية بألوان مميزة رائجة لخريف 2020.

ولكي نسهل عليك الأمور، اخترنا لك اليوم أجمل إطلالات عيد الأضحى الأكثر عصرية من مجموعات خريف 2020 كي تلقي نظرة عليها وتستوحي منها إطلالتك للعيد من أهم الماركات العالمية وبتوقيع أرقى المصممين العالميين.

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أجمل إطلالات عيد الأضحى من أزياء خريف 2020

أجمل فساتين لإطلالات عيد الأضحى من مجموعات خريف 2020

فستان جلد أحمر بتصميم A LINE من أليكساندر ماكوين Alexander McQueen



تضمنت مجموعات خريف 2020 باقة واسعة من تصاميم أجمل الفساتين العصرية التي تليق بالفعل بإطلالات عيد الأضحى هذا العام.

لفتتنا فساتين الجلد بشكل كبير على منصات عروض خريف 2020، فأعجبنا فستان جلد أحمر بتصميم A Line ميدي مع مزيج من الجلد الأسود على صدره من دار أليكساندر ماكوين Alexander McQueen. من الأجمل تنسيق هذا الفستان يوم عيد الأضحى مع حقيبة وحذاء كعب من الجلد الأسود لإطلالة متكاملة. كذلك أعجبنا فستان الجلد الطويل بتصميم معطف باللّون الزيتي ضمن عرض سلفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo لإطلالة عيد بسيطة وأنيقة في الوقت ذاته.

اختاري لإطلالتك يوم عيد الأضحى الفساتين بالطبعات العصرية الترندي، والتي تعتبر آخر موضة بالأخص لعاشقات موضة السبعينيات، مثل فستان البولكا Polka Dots باللونين الأبيض والأحمر والفستان الطويل بطبعات الورود من منصة عرض رودارت Rodarte.

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أجمل تصاميم جمبسوت لإطلالات عيد الأضحى من مجموعات خريف 2020

جمبسوت جرير باللون البيج والطبعات الأنيقة من ستيلا ماكارتني Stella McCartney



لا تزال موضة الجمبسوت محافظة على رواجها لخريف 2020، وقد انتقينا من منصات عروض الموسم لأهم الماركات العالمية مجموعة مميزة تليق بإطلالات عيد الأضحى هذا العام.

اختاري قماش الحرير لإطلالة العيد هذا العام حيث يضفي الكثير من السحر والأنوثة على أسلوبك، وقد أعجبنا جمبسوت من الحرير الفضفاض باللون البيج الفاتح مع طبعات مصممة من الزركشات الفضية ضمن عرض ستيلا ماكارتنسي Stella McCartney.

ولإطلالة أكثر كاجوال وشباب، اختاري من سلفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo جمبسوت الدنيم الأسود مع حزام على الخصر. يليق هذا التصميم بصاحبات القامات النحيفة، فارتديه مع حذاء بوت boots بكعب رفيع لإضفاء أنوثة رقيقة.

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أجمل تصاميم بدلات لإطلالات عيد الأضحى من مجموعات خريف 2020

جاكيت كارو مع ليغنغ لاتيكس من سان لوران Saint Laurent



لأن موضة البدلات النسائية المستوحاة من الأسلوب الذكوري تعرف رواجاً كبيراً ضمن موضة خريف 2020، ننصحك باعتماد إطلالة البدلة بمختلف تصاميمها ونقشاتها وخاماتها لعيد الأضحى 2020 سواء الكارو أو الباتشوورك أو بالألوان السادة.

اختاري البدلة بأسلوب الباتشوورك العصري، أي موضة المرقع، والتي جاءت مميزة ضمن عرض أليكساندر ماكوين Alexander McQueen. أم يمكنك اختيار البدلة الكارو، والتي تعد طبعة أساسية لموسم الخريف، مع تصميم التنورة الميدي والأكتاف المنفوخة من عرض رودارت Rodarte.

ولأسلوب يجمع بين الجرأة العصرية والتصميم الكلاسيكي، اختاري من دار سان لوران Saint Laurent بليزر كارو باللونين الأحمر والأسود ونسقيها مع ليغنغ legging من خامة اللاتكس الترندي والشبابية.

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