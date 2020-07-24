عبايات وجلابيات العيد من حوراء اللواتي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 يوليو 2020 10:44 مساءً - تتأنق المذيعة المحجبة حوراء اللواتي بالكثير من الإطلالات بالجلابيات والعبايات الخليجية، وذلك عبر برامجها التلفزيونية، وما تنشره على مواقع التواصل الاجتماعي، ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك؛ جمعنا لكنّ من وحيها عدة موديلات لعبايات وجلابيات أنيقة، يمكنكن أن تستوحين منها أفكارًا لإطلالاتكن في العيد.

جلابيات أنيقة للعيد



تفضِّل حوراء اللواتي الظهور بالجلابيات العصرية الأنيقة، ومنها نسقت جلابية ذهبية مزينة بقماش أبيض مطرز بالذهبي مع مجوهرات ذهبية، وتألقت بجلابية بنية مصممة بقماش أزرق في المنتصف ومطرزة بالذهبي بطريقة أنيقة وشبابية، وتجمّلت بجلابية حمراء واسعة مزينة بتطريزات ذهبية أنيقة ومتناسبة مع أجواء العيد، وأخرى مصممة باللون الزهري المطرز بالذهبي بطريقة شبابية أنيقة، وتزينت بجلابية من قماش الساتان الفوشيا المطرز بالذهبي، وأطلّت بجلابية زرقاء مصممة بزهور فوشيا وتطريزات ذهبية عتيقة، وأخرى ذهبية مطرزة بالأبيض بطريقة ناعمة مناسبة لصباح العيد.

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عبايات سوداء من حوراء اللواتي

عبايات سوداء من حوراء اللواتي



تعتمد حوراء اللواتي على موديلات العبايات السوداء الأنيقة بالموديلات الفاخرة، ومنها تأنقت بعباية سوداء مصممة بخطوط متعرجة بيضاء؛ لإطلالة مناسبة للمشاوير الصباحية، ولمظهر أكثر أناقة؛ ظهرت بعباية مزينة بالكشكشة الناعمة؛ لمظهر متناسب مع كل إطلالات العيد، وارتدت عباية سوداء مطرزة في الأكمام والحجاب بالنقوش الزيتية الداكنة؛ لزيّ أنيق، واختارت عباية سوداء مصممة بقماش شفاف منقط بطريقة أنيقة وناعمة تتناسب مع كل مناسبات العيد، وأخرى مزينة بتطريزات بيضاء في الأكمام.

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نصائح اختيار عبايات العيد في الصيف



تُعَدُّ العبايات من قطع الملابس الأكثر أناقة على الإطلاق، وهي تناسب المحجبات في كل المناسبات، ولا سيّما في الأعياد الإسلامية، ولأن عبايات الصيف كثيرة ولها أشكال متعددة، وتمكِّنك من ارتدائها بأكثر من ستايل عصري، جمعنا لكِ عدة نصائح لارتداء واختيار العبايات، فإن كنتِ من المحجبات؛ فاحرصي عند اختيارك العباية على أن تكون ذات أكمام متوسطة أو بمقاسك، وابتعدي عن الأكمام الواسعة؛ لأنها سترغمك على ارتداء ثوب بكُم، وكثرة الطبقات في الصيف بالتأكيد ستشعرك بالحرارة، وعليكِ أن تنتبهي جيدًا لخامة الأقمشة التي تُصنع منها العبايات، فهناك أنواع منتشرة في الأسواق تكثر بها الألياف الصناعية، وهذه بالتأكيد ستشعرك بالحرارة، واتجهي إلى أقمشة العبايات الرقيقة مثل الكتان أو الكريب، واختاري الموديلات الناعمة والخفيفة، وتذكَّري أن العبايات المفتوحة من أحدث صيحات موضة هذا العام، لذا استغليها لتتألقي بكل أناقة في الصيف.