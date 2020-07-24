موديلات أحذية ملونة لإطلالات حيويّة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 يوليو 2020 10:44 مساءً - برزت بقوة الأحذية الملوّنة والعصرية بتصاميم متنوعة ومتناغمة ومفعمة بالحيوية خلال هذا الموسم حتى تمنح السيدة إطلالة جذابة وناعمة. فقد تنوّعت بالألوان الزاهية والمحايدة مع الشرائط والزينة، سواء للأحذية ذات الكعب أو المسطّحة. كما تميّزت أغلب الصنادل بشرائط رفيعة وطويلة على الساق إلى جانب الشرائط العريضة.



ألوان متناغمة مع الصيف

حذاء بألوان نابضة ومتاغمة مع الصيف من فندي Fendi



بألوان نابضة ومتناغمة مع الصيف، ظهرت أحذية "فلات" العصرية والمريحة ومنها التصاميم الأنيقة المستوحاة من راقصات الباليه مع المقدّمات المبرومة، وبعض الموديلات المفتوحة من الخلف تزيّنها الشرائط والإكسسوارات المعدنية وأحياناً أحجار الكريستال؛ لتلبية ذوق كل سيدة تستطيع تنسيق هذا الحذاء مع مختلف إطلالاتها، إن كانت مع الفساتين القصيرة، التنانير المنوّعة، السراويل القماشية وحتى الجينز.

هناك بعض التصاميم للأحذية الصيفية مستوحاة من الطبيعة وألوانها الخلابة للسيدة الأنيقة والمتألقة دائماً خاصة إذا كانت بالكعب العالي العريض وبسوار الكاحل الذي يضيف لمسة جذابة لإطلالات الصيف.

تابعي المزيد: أحذية السلايد من صيحات موضة 2020



اتجاهات التسعينيات

حذاء ملونة مع أششرطة رفيعة من أكوازورا Aquazzura



رغم ظهور اتجاهات جديدة إلا أن اتجاهات التسعينيات عادت خلال هذا الصيف من خلال الأحذية الملوّنة ذات الأشرطة الرفيعة والكعب الصغير، بالإضافة إلى الأحذية الكلاسيكية التي تبقى حاضرة دائماً؛ لإضفاء القليل من الموضة إلى إطلالة سروال الجينز مع التيشرت الصيفية. أما الصنادل الفلورية الملوّنة فهي تحتل مكانة مهمة بين اتجاهات الأحذية هذا الصيف؛ لأنها أنيقة وعملية في آن واحد.

مهما كان هناك الكثير من الأحذية الملوّنة ومهما ظهر من صيحات، تقع السيدة دائماً في الحيرة عند اختيار إطلالاتها سواء كانت اليومية أو إطلالات المناسبات والسهرات، ذلك فضلًا عن اختيار إطلالة العمل أو الرسمية، حيث تحتار بشأن أي من الصيحات ستناسب العمل، لذلك الصندل السيور أو الـStrappy Sandal بأشكاله الجذّابة والأنيقة من صيحات الأحذية التي عادت من جديد إلى عالم الموضة في صيف 2020، فهو من الطبيعي أن يكون خيارها في مختلف إطلالاتها؛ حتى تكون مستعدّة لضمّه إلى خزانتها هذا الصيف، بالإضافة إلى أنه يتناسب مع ساعات النهار الطويلة، لذا يكون هذا النوع جيداً خاصة إذا كان مسطحاً؛ لأنه سوف يتناسب مع طبيعة حركتها اليومية من خلال تنسيقه مع التنانير والفساتين.



اتجاه كلاسيكي

حذاء أنيق من جيانفيتو روسي Gianvito Rossi



أصبح من الواضح أن اتجاهات الأحذية هذا الصيف تسير في اتجاه الأحذية الكلاسيكية الملوّنة خاصة مع ظهور اتجاه لربطها بالسراويل لمواكبة الموضة، كما أننا نجد تصميمات الأحذية المربّعة وهي أكبر صيحة للأحذية، أصابع القدم المربّعة، على الرغم من أن هذا التصميم يمنح بسهولة أي حذاء صيفي شكلاً أنيقاً ومختلفاً بألوانه المنوّعة.

تابعي المزيد: الأحذية المربعة ترند في 2020