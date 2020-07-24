تصميمات الأقراط المفضلة عند هنا الزاهد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 يوليو 2020 10:44 مساءً - تتميز النجمة المصرية هنا الزاهد باطلالاتها المتنوعة في عالم المجوهرات ، الا أن من يتابعها يكتشف ان لديها حب خاص وعشق لعالم الاقراط بمختلف تصاميمها. ولكن مع تعمقنا في اطلالاتها اكتشفنا أن هنا تحب الأقراط المستديرة بشكل محدد وهي غالباً ما ترتديها في عظم اطلالاتها. فما سر التوجه نحو هذه التصاميم.

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تصاميم ناعمة وانثوية

اقراط هنا الزاهد



ان مختلف أنماط المجوهرات مميزة الا ان التوجه نحو الأسلوب الدائري تحديداً يعتبراً أمراً مميزاً ويعبر عن جرأة خصوصاً أذا كانت التصاميم كبيرة الحجم. فضلاً عن ذلك، تتميز هذه التصاميم بالطابع الهندسي وتعكس نعومةً على من ترتديها بشكل خاص.



توجه كبير نحوها

اقراط هنا الزاهد



تعشق هنا هذا الأسلوب من الأقراط وهي تعتمده بأساليب مخلفة، فتارةً تختار التصاميم الناعمة والصغيرة منها وتارة تختار التصاميم الكبيرة. هذا بالإضافة الى التنويع في الألوان.

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كيف ترتدين الأقراط الدائرية

اقراط هنا الزاهد

أنت أيضاً لا تترددي واعتمدي موضة الاقراط المستديرة وطبقي القواعد التالية لكي تظهري بأسلوب هنا الزاهد:

- في حال كانت التصاميم ناعمة وصغيرة، ارفعي شعرك بطريقة ناعمة لكي تبرزي جمالية هذه التصاميم.

- لا تكثري من التفاصيل حولها لكي تسلطي الضوء عليها.

- يمكنك أن تنوعي في الوانها وتنسقيها وفقاً لألوان أزيائك.

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