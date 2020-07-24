إكسسوارات يجب أن لا تغيب عن خزانة الرجل الأنيق

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 يوليو 2020 10:44 مساءً - التفاصيل الصغيرة في خزانة أزياء الرجل العصري يجب أن يتم الانتباه إليها. لا غنى عن بعض الإكسسوارات التي بدورها تستطيع إضفاء المزيد من الأناقة للمظهر العام.

في هذا المقال سوف تتعرف على أهم الإكسسوارات التي يجب أن تتأكد من وجودها في خزانة ملابسك لكي تستحق لقب الرجل الأنيق.





1- ساعة اليد

ساعة يد



ساعة اليد من أهم قطع الإكسسوارات التي يرتديها الرجال، خاصة أنها تزيد أناقتهم.

لذا تجد أن العاملين في مجال صناعة الساعات اليدوية يهتمون كثيرًا بالتفاصيل المتعلقة بها، ويصنعون ساعات شديدة التميز والأناقة.

تابعي المزيد: للرجل... أجمل بدلات صيفية





2- حذاء جلدي

حذاء جلدي



من المؤكد الحذاء الكلاسيكي الجلدي يضيف لمسة من الفخامة لخزانة ملابسك الرسمية.

حيث يمكنك تنسيقه مع بنطال تشينو في عطلات نهاية الأسبوع، ومع البدلات الرسمية في منتصف الأسبوع.





3- حقيبة جلدية

حقيبة جلدية



إذا كنت تهوى الخيارات الكلاسيكية، ننصحك بانتقاء حقيبتك من الجلد الطبيعي وبتصميم بسيط ومتين. أما إذا كنت ترغب في التوجّه إلى خيارات جريئة ومميّزة، ننصحك باختيار التصاميم التي تزيّنها الرسومات والطبعات.

تابعي المزيد: موديلات أحذية رجالية لصيف 2020

Advertisements





4- أربطة عنق

أربطة عنق



إذا كنت تعمل في مكتب لا يمكنك التقليل من أهمية أربطة العنق في خزانة ملابسك الكلاسيكية التي سوف تحتاج ارتداءها يوميًا بشكل منتظم.





5- حزام جلدي

حزام جلدي



يعطي الحزام الجلد مظهراً رائعاً عند ارتدائه سواء على بنطالك الجينز أو بدلتك الكلاسيكية، فإن هذا الحزام سوف يناسب جميع أنواع ملابسك.





6- الأزرار المعدنية

الأزرار المعدنية



الأزرار المعدنية خاصة قطع الإكسسوارات فرنسية الأصل، وهي قطع تناسب البدل في المناسبات الرسمية، ورغم بساطتها فإنها تضفي إلى مظهرك لمحة رائعة وشديدة التميز.

تابعي المزيد: أجمل 15 حقيبة للرجل العمليّ





7- محفظة أنيقة

محفظة أنيقة



عليك اقتناء محفظة رجالية أنيقة تعبر عن أسلوبك الخاص وتعطي الانطباع بأنك رجل كلاسيكي في جميع الأوقات حتى إذا لم تكن ترتدي الملابس الرسمية.





8- الأساور الجلدية المصنوعة من الخرز

الأساور الجلدية



الأساور المصنوعة من الجلد وتلك المصنوعة من الخرز، قد تكون من أشهر القطع التي يرتديها الرجال.

تضفي الأساور المصنوعة من الجلد لمحة عصرية ومميزة على مظهر الرجال، كما أنها تجعلهم يبدون أصغر سناً وحيوية.