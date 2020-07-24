"إطلالة الساحل".. شريف رمزي مع زوجته ودرة بملابس البحر: يوم عظيم

لايف ستايل
نشر الفنان شريف رمزي، عدة صور خلال قضاء العطلة الصيفية، بإحدى قُرى الساحل الشمالي، وذلك عبر حسابه الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهر "رمزي" في الصور، بصحبة زوجته الفنانة المعتزلة ريهام أيمن، والفنانة درة، اللتين تألقتا بملابس البحر، حيث ارتدت "درة" كاش مايوه باللون الأبيض، شفاف من الشيفون والجوبير.
في حين تألقت "ريهام" ببلوزة أوف شولدر باللون الأبيض، مع "ميني جيب" ملونة، مُعلقًا: "يوم عظيم".
وحصدت الصور الآف تسجيلات الإعجاب مشيدين بلإطلالة الثُلاثي.
وتزوجت ريهام أيمن، من الفنان شريف رمزي، في 15 مايو 2015، وأنجبا "رمزي وليليا"، وكان آخر أعمالها مسلسل العراف، للزعيم عادل إمام عام 2013.
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