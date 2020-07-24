علاقات و مجتمع
أحيت الفنانة يسرا، الذكرى السنوية لوفاة والدتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وشاركت الفنانة، صورتين بصحبة والدتها في مراحل زمنية مختلفة، مُعلقة: " الذكرى السنوية الأولى على فراقك يا أمي.. فاتت سنة، بس حاسة كأنها امبارح بالضبط.. فراقك صعب أوي عليا".
وتابعت: "ربنا يسكنك فسيح جناته ويرزقك الفردوس الأعلى من الجنة، ويجعلك دايما راضية عني دنيا و آخرة.. نسألكم الفاتحة والدعاء فضلا وليس أمرًا".
وكانت والدة الفنانة يسرا، توفيت العام الماضي، بعد صراع مع المرض.
كانت هذه تفاصيل خبر يسرا تطلب من متابعيها الدعاء لوالدتها: "فراقك صعب أوي عليا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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