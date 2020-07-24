يسرا تطلب من متابعيها الدعاء لوالدتها: "فراقك صعب أوي عليا"

علاقات و مجتمع

أحيت الفنانة يسرا، الذكرى السنوية لوفاة والدتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشاركت الفنانة، صورتين بصحبة والدتها في مراحل زمنية مختلفة، مُعلقة: " الذكرى السنوية الأولى على فراقك يا أمي.. فاتت سنة، بس حاسة كأنها امبارح بالضبط.. فراقك صعب أوي عليا".

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وتابعت: "ربنا يسكنك فسيح جناته ويرزقك الفردوس الأعلى من الجنة، ويجعلك دايما راضية عني دنيا و آخرة.. نسألكم الفاتحة والدعاء فضلا وليس أمرًا".

وكانت والدة الفنانة يسرا، توفيت العام الماضي، بعد صراع مع المرض.