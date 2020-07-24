بأغنية رومانسية.. تامر حبيب لـ منة شلبي: "بحبك حب محدش قبلنا عرفه ولا صادفه"

علاقات و مجتمع

على نغمات "شُفت الدنيا" احتفل الكاتب والسيناريست تامر حبيب، بعيد ميلاد الفنانة منة شلبي، ونشر عدة صور مجمعة لها في مقطع فيديو شاركه على حسابه الشخصي على فيس بوك.

وعلق "حبيب" على المقطع: "كل سنة وانتي طيبة وفُلة وجدعة وصاحبة صاحبك يا حبيبتي وبنتي وأمي وأختي وسندي وضهري وعزوتي، يا بنت زيزي، يا صاحبي".

وتابع: "ربنا يفرح قلبك ويهنيكي ويسعدك ويعمل فيكي كل اللي أنا عايزه، بحبك حب محدش قبلنا عرفه ولا صادفه".

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وتربط علاقة صداقة قوية بين السيناريست ومنة شلبي، حيث تجمعهما العديد من المواقف والمناسبات التي ظهرا من خلالها، إذ يقول إنّه يعتبرها بمثابة صديقة، وأوضح خلال لقائه في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع عبر فضائية"dmc"، أنّها كثيراً ما وقفت بجانبه في مواقف لم يتخيلها منها.

وأضاف أنه ذات مرة حدثت بينهما مشكلة وتأثر الاثنان بعدم الحديث بينهما: "أنا كنت متأثر إنها مكنتش موجودة في حياتي في الفترة دي، أنا سرطان وهي أسد، وهي وحيدة وأنا وحيد، وهي أمها اسمها زينب وأنا أمي اسمها زينب، وطباعنا واحدة".

وتعاون تامر حبيب ومنة شلبي، مرتين، حيث كان التعاون الأول في فيلم "عن العشق والهوى"، خلال عام 2006، والتعاون الثاني في فيلم "أهل العيب".