حكم ومواعظ.. أول رد فعل من ريم البارودي بعد خطوبة أحمد سعد وعلياء البسيوني

علاقات و مجتمع

لم تتطرق الفنانة ريم البارودي، طليقة الفنان أحمد سعد، لخبر خطبته، من علياء البسيوني، بشكل مباشر، فعقب تداول أخبار الخطبة، تجاهلت الفنانة، الأمر على عكس المرة السابقة، وقامت بنشر بعض اللقطات المصورة عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "البارودي" عبر خاصية "استوري" بعض اللقطات المصورة، التي تحمل حِكما ومواعظ: "ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرًا كثيرًا"، كما شاركت صورة أخرى دون عليها: "ولقد جبرني الله في صحبتي".

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ونشرت الفنانة، بعض الكواليس من تحضيراتها للظهور بلوك جديد، خلال برنامجها "شارع النهار".

وأعلن الفنان أحمد سعد، ارتباطه بعارضة الأزياء علياء بسيوني، بعدما نشر صورتهما من حفل عيد ميلادها، عبر حسابه على "إنستجرام".

لم يكشف "سعد" عن موعد خطبته لعارضة الأزياء، مكتفيًا في تصريحه لـ"الوطن"، بأنه سيعلن عن ذلك، خلال الشهر المقبل.

علاقة أحمد سعد بريم البارودي

بدأت علاقة الفنان أحمد سعد، بالفنانة ريم البارودي، خلال مسلسل "إحنا الطلبة" في عام 2011، والتي ربطتها علاقة صداقة بسعد وزوجته الأولى، ثم تحولت صداقتها مع "سعد" إلى علاقة عاطفية.

وامتدت العلاقة العاطفية بين "سعد" و"البارودي" لفترة طويلة انتهت بالزواج، لكنه لم يستمر سوى 6 أيام فقط، بحسب ما ذكر "سعد"، في برنامج "شيخ الحارة"، واندلعت بينهما الخلافات وتبادلا الاتهامات عبر وسائل الإعلام بعد ذلك.