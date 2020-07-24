علاقات و مجتمع
روت شقيقة "إسلام سعد" المعروف بـ"شهيد الشرف"، تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة شقيقها، دفاعًا عنها وحمايتها من المضايقات.
وأوضحت شقيقة "شهيد الشرف"، أن 3 شباب تعرضوا لشقيقها، حينما ظلوا يهتفون باسمه عندما وقفت في شرفة النافذة، فأغلقتها وظل الشباب يضايقون شقيقها: "هو رد عليهم.. قالهم مش عيب تجرحوا أهل بيتي كدا.. فشتموه وهو نزل كلمهم بهدوء".
وتابعت في حديثها لـ"الوطن"، "حينما نزل شقيقها لإبعاد الشباب الثلاثة عن منزله، وقعت مشادة وتدخلت والدتهما في الأمر: "أمي خرجت ضربته بالقلم وقالتله خش جوا.. وهو دخل فعلًا وطبطبت عليه بعد كدا والموضوع خلص".
وأضافت: "على الطريقة ذاتها أتى الشباب الثلاثة في اليوم التالي، لمضايقة "إسلام"، لكنه لم يكن متواجدًا في ذلك الوقت، وتكرر الأمر لليوم الثالث: "برضو جم في تالت يوم.. وفضلوا يندهو ويضايقوه وقالوا لو أنت راجل إنزل".
وأوضحت شقيقة "شهيد الشرف"، "بالفعل شقيقها نزل وهجم عليه الشباب الثلاثة فتعدوا عليه بالضرب والطعن في صدره: "حق إسلام لازم يرجع.. هفضل شايلة ذنب إسلام راح بسببي.. ومش هسامح نفسي لو حقه مجاش.. يموت عشاني ليه.. دا ربنا اللي أمر بغض البصر".
وطالبت شقيقة "شهيد الشرف" بالقصاص العادل حتى لا تكرر هذه الوقائع: "ليه تكرروا محمود البنا وإسلام سعد تاني.. إحنا عاوزين القصاص بتاع ربنا".
وعن جنازة شقيقها قالت: "دي زفة عريس.. كنا بنزفه لقصره عند ربنا".
كانت هذه تفاصيل خبر شقيقة شهيد الشرف تروي تفاصيل الواقعة: "عايزين القصاص العادل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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