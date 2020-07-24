أحمد الفيشاوي يتجاهل أزمة نسب ابن الألمانية وينشر صور عيد ميلاد والدته

علاقات و مجتمع

شارك الفنان أحمد الفيشاوي، متابعيه عبر حسابه الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعدة صور ولقطات من عيد ميلاد والدته الفنانة سمية الألفي.

وأظهرت الصور الفنانة بملابس بيضاء فضفاضة مع الشعر الغجري المعهود، وهي تحمل كعكة عيد الميلاد.

فضلًا عن مشاركة أبنائها وزوجة الفيشاوي، وابنتها، لعيد الميلاد، مُعلقًا: "عيد ميلاد سعيد يا سمسم".

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وكان أحمد الفيشاوي، احتفل من قبل بعيد ميلاد والدته، من خلال نشر صورة لها في شبابها.

وأرفق تعليقًا على الصورة موجهًا رسالة لوالدته، قائلًا: "غير إنك ممثلة عظيمة، حضرتك أحلى بنت وألذ أم، كل سنة وانتي طيبة يا سمسم".

الجدير بالذكر أن الفيشاوي، لم يعلق على أزمة ظهور الطفل "تيتوس"، ابن السيدة الألمانية التي تحاول إثبات نسب الطفل له.

فقبل أشهر قليلة، نشرت لينا الفيشاوي، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورتين واحدة منهما جمعتها بطفل صغير يدعى "تيتوس الفيشاوي"، معلقة: "هذا هو أخي تيتوس الفيشاوي.. أنا سعيدة جدًا لأنني وجدته في حياتي ونصنع ذكريات معًا.. أحبك كثيرًا تيتوس.. لا أستطيع الانتظار لرؤيتك قريبًا".

وفي السياق ذاته، كشف شعبان سعيد محامي لينا الفيشاوي، عن تلقيه مكالمة هاتفية من سيدة ألمانية تدعى دنيس ولمان، والتي ذكرت له أنها كانت متزوجة من الفنان أحمد الفيشاوي، ولديها ابن منه يدعى "تيتوس"، وأنه يبلغ من العمر 9 أعوام.

وتابع "سعيد" في تصريحه لـ"هن"، بأنه طلب من السيدة الألمانية، تحرير توكيل خاص وإعطائه المستندات اللازمة، مشيرًا إلى أن "ولمان" ولينا الفيشاوي، على تواصل معًا منذ قرابة العام: "السيدة الألمانية بحثت عنهم وسألت علي.. وأنا منتظر المستندات اللي هتبعتها".

وبحسب برنامج "et بالعربي"، فإن أحمد الفيشاوي، تعرف على السيدة الألمانية حينما كان في رحلة علاجية مع والدته الفنانة سمية الألفي، في ألمانيا، منذ حوالي 10 سنوات.

وكانت هند الحناوي، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، نشرت عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة لابنتها لينا مع الطفل تيتوس، معلقة عليها: "تيتوس الفيشاوي، في يونيو 2019.. ننتظر رؤيتك في يوليو 2020"، وذلك بحسب ما نشره برنامج "et بالعربي".