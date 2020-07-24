رئيس لجنة مكافحة كورونا يحدد الموعد النهائي لطرح اللقاح المنتظر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - كريم حسن: رغم تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد الفترة الماضية بصورة كبيرة، إلا أن التساؤل عن موعد طرح اللقاح النهائي للفيروس يزداد نتيجة تكهنات بعض العلماء بشأن حدوث موجة ثانية من عدوى كوفيد-19. وللتعرف على موعد طرح اللقاح اضغط هنا.

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