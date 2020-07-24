إرشادات لحماية كمامتك من التعرق في فصل الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون:
مع ارتفاع درجات الحرارة خاصة في فصل الصيف يشكو الكثير من تعرض الكمامة للبلل نتيجة التعرق الزائد بفعل ارتفاع حرارة الطقس، ما يستدعي استبدالها بأخرى على الفور، خاصة أن الرطوبة تفقدها فعاليتها وتجعلها بيئة خصبة لنمو البكتيريا والفيروسيات.
وهناك بعض الإرشادات التي تساهم في الحفاظ على الكمامة من التعرق في فصل الصيف، وللتعرف عليها اضغط هنا.
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