نشرة الموضة| مايا دياب بإطلالة جريئة.. ودرة تخطف الأنظار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد

هل تهتمون بأزياء نجمات الفن والمشاهير؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم أسبوعيًا آخر صيحات الموضة وأحدث تقاليعها.

نانسي عجرم بالتايجر

ارتدت نانسي فستاناً طويلا من الشيفون الثقيل، باللون التايجر، واتسم الموديل بالقصة الناعمة وفتحه صدر على شكل حرف "V"، واختارت تصفيه الشعر المنسدل والمموج من الأسفل، واعتمدت ماكياجًا ناعماً بدرجات الألوان الترابية.

ياسمين عبد العزيز

اختارت ياسمين فستاناً قصيرا باللون الأبيض، بدون أكمام، واعتمدت تصفيفه الشعر الإنسيابي المنسدل على الجانبين، مع ماكياجًا حيوياً وناعما.

إليسا بلوك ناعم

اختارت إليسا فستاناً قصيرا كلاسيكي باللون الأسود، بدن أكمام، واختارت تصفيه الشعر القصير الإنسيابي، مع ماكياجًا بدرجات النيود.

Advertisements

درة بلوك جاكوال

ظهرت درة بإطلالة كاجوال، إذ ارتدت بنطلون هاي ويست، مع تيشرت باللون الأبيض مطبوع برسومات، وزينت الإطلالة بحزام رفيع على الخصر.

واختارت تصفيه الشعر المرفوع والمنسدل بشكل عشوائي، مع ماكياجًا ناعماً بدرجات الألوان الترابية.

مايا دياب بإطلالتين

ظهرت مايا في الإطلالة الأولي بلوك جرئ، إذ ارتدت فستاناً طويلا، باللون الأبيض، بقصة one shoulder، واتسم الموديل بصيحة cut out، واختارت تصفيفه الشعر الويفي المنسدل، مع ماكياجًا حيوياً، إذ ركزت على إبراز العيون برسمة السموكي، مع أحمر الشفاه النيود.

وفي اللوك التاني اعتمدت فستاناً جولد باييت مزينا بالطيات الضيقة، وفتحه صدر على شكل حرف V، مع فاتحه ساق جريئة، واختارت تصفيه الشعر المنسدل، وزينت شعرها بباقة من الورد على شكل تاج.

ريا أبي راشد بالفوشيا

تألقت ريا بفستان طويل باللون الفوشيا، مزينا بفروع الشجر، مع حذاء مفتوح باللون الذهبي، واختارت تصفيه الشعر الإنسيابي لمنسدل، مع ماكياجًا ناعماً