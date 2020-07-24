ناهد السباعي توجه رسالة لمنة شلبي في عيد ميلادها: "أحلى منجاية"

لايف ستايل

احتفلت الفنانة ناهد السباعي، بذكرى ميلاد الفنانة منة شلبي الـ38، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من خلال نشر عدد من الصور التي تجمعهن.

وأرفقت الفنانة تعليقًا على الصور التي شاركتها مهنئة منة شلبي بعيد ميلادها، قائلةً "كل سنة وأنتِ طيبة.. أختي، ونجمتي المفضلة، أتمنى تنجحي في كل أعمالك السنة دي.. بحبك يا أحلى منجاية في الدنيا".

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واحتفلت الفنانة منة شلبي بعيد ميلاها مع الفنانة غادة عادل وابنتها وعدد من نجوم الفن، في أحد الكافيهات، ووثقت الاحتفال بالصور.

وظهرت منة شلبي مرتدية فستانًا من اللون البيج، ووضعت ماسك على وجهها لتكون مميزة كفتاة عيد الميلاد، بينما ارتدت غادة عادل فستانًا من اللون الأسود بحمالات.