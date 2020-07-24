زوجة مدافع الزمالك تدعمه بعد طرده وتغريمه: "حافظ على ابتسامتك الجميلة"

علاقات و مجتمع

حرصت إيمان عادل، زوجة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمود علاء، على دعمه عقب أزمته الأخيرة خلال المُباراة الودية التي جمعت بين الفريق، ونظيره بيراميدز، في إطار استئناف الدوري المصري.

وشاركت "إيمان" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة لزوجها مُعلقة: "حافظ على ابتسامتك الجميلة".

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وقع رئيس نادي الزمالك، أمس الخميس، عقوبة صارمة بحق مدافع نادي الزمالك محمود علاء، بعد طرده أمام بيراميدز، في الودية التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب.

وأكد الإعلامي طارق يحيى عبر قناة نادي الزمالك، توقيع رئيس النادي الأبيض، غرامة قدرها 200 ألف جنيه، لما بدر منه عقب طرده، بعدما ركل اللاعب زجاجة مياه ومنضدة بأرض الملعب بعد طرده، في سلوك مرفوض من اللاعب.

وطرد حكم المباراة أحمد الغندور، محمود علاء بعد عرقلته أحمد حمدي لاعب بيراميدز، والذي كان في طريقه للانفراد بحارس مرمى الزمالك أبو جبل في الدقيقة 39 من عمر المباراة.