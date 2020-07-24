لايف ستايل
سخر إسلام صيام زوج شقيقة الفنانة روبي من ظهورها الأخير، حيث نشرت صورة لها مرتدية بيجامة خلال وجودها في الساحل الشمالي، وشاركت تلك الصور مع متابعيها وجمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتب إسلام في تعليقه على الصورة، "هي البيجامات الحلوة دي مبتطلعش إلا في الصور يعني!! أمال في البيت هاريانا إسدالات وكاستور ليه طيب!!"، لترد عليه روبي في تعليق آخر، "الحلو حلو ولو صاحي من النوم والوحش وحش لوغسل وشه كل يوم يا إسو".
وجاء أحدث ظهور لروبي من الساحل الشمالي، حيث تقضي إجازتها الصيفية مع أصدقائها وعائلتها، ونشرت روبي صورة لها من شرفتها مرتدية بيجامة من اللون الأصفر، مزينة بالورود.
ووقفت روبي في الشرفة مع خلفية البحر بالساحل الشمالي، ولمت شعرها في "لوك" بيتي طبيعي، بمكياج بسيط وفي يدها مشروب ساخن.
كانت هذه تفاصيل خبر "هريانا إسدالات وكستور".. روبي ترد على سخرية زوج شقيقتها من ارتداءها "بيجامة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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