استشاري طب أطفال: يجب الالتزام بالتطعيمات في ظل انتشار كورونا

أخبار من الوطن نيوز

قال الدكتور شريف عبدالعال استشاري طب الأطفال بجامعة القاهرة والمدير التنفيذي للجمعية المصرية لطب الأطفال، إن الجمعية أطلقت حملة "أطفالنا مستقبلنا"، لنشر الوعي بأهمية حماية الأطفال من خطر الإصابة ببكتيريا المكورات الرئوية، والمسببة لكثير من الأمراض الخطيرة، حفاظا على صحتهم، عن طريق التطعيم تحت شعار "أطفالنا مستقبلنا.. احميهم النهارده يكونوا سندك بكرا".

وأضاف عبدالعال - في تصريحات له اليوم - أن الأحداث الراهنة من انتشار جائحة كورونا، تؤكد أن انتشار مرض ليس له تطعيم وقائي، يعد كارثة تهدد العالم بأسره، وعلى الرغم من أن هناك أمراض أخرى يسهل التطعيم ضدها، إلا إن ثقافة الاهتمام بالتطعيم، لازالت تحتاج إلى المزيد من التوعية.

وأشار مدير جمعية طب الأطفال، إلى أنه وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن التطعيم هو الوسيلة الطبية الأقل كلفة، وأكثر اقتصادية، وتوفير التطعيمات المختلفة، ينقذ نحو ثلاثة ملايين حياة سنويًا، لافتا إلى أن مصر، حققت نجاحات مبھرة في الفترة الأخیرة، سواء في القضاء على الأمراض، أو في زیادة نسبة الحفاظ على التطعیم المجدول أو الإجباري، لكن الحملة ھدفھا نشر الوعي بالتطعیمات غیر المدرجة على جدول التطعیمات الإلزامیة، حيث مازالت هذه التطعيمات تحتاج إلى وعي أكبر بكثیر من الموجود حالیًا.

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وكشف "عبدالعال"، أن بكتریا المكورات الرئویة، من الممكن أن تتسبب في وفاة حوالي نصف ملیون طفل سنویًا، معظمھم في الدول النامیة، موضحًا أنها مسبب رئیسي لحالات الالتھاب الرئوي، والالتھاب السحائي البكتیري، والتھابات الأذن الوسطى البكتیریة.

وأكد أن بكتيريا المكورات الرئوية هي المتسبب في 30% من حالات الإصابة بالالتهاب السحائي البكتيري، بين الأطفال أقل من ست سنوات في مصر، مشيرا إلى أن الالتهاب الرئوي في مصر، مسؤول عن 17.4% من وفيات الأطفال أقل من خمس سنوات.

ولفت عبدالعال، إلى أن منظمة الصحة العالمية، أكدت أنه لابد من الالتزام بمواعید التطعیمات، حتى في ظل جائحة كورونا المستجد، لكن نظرًا لاختلاف الحالات، فلابد من مراجعة الطبیب المختص قبل التطعیم.

وتابع: التطعيم وسيلة التدخل الطبي الأكثر اقتصادية، طبقًا لإعلان منظمة الصحة العالمية، ومنها أهمية تطعيم المكورات الرئوية، المسمى بتطعيم "النيموكوكال" لحماية الأطفال من العديد من الأمراض الخطيرة، التي تهدد حياتهم.

وأشار استشاري طب الأطفال بجامعة القاهرة، إلى أنه إذا قارنا ثمن التطعیم بتكلفة العلاج والرعایة الطبیة اللازمة في حالة الإصابة، سواء تكلفة المستشفیات مثل حالات الالتھاب الرئوي أو السحائي، حتى كلفة العلاج المتكرر بالمضادات الحیویة، سنجد فرقًا شاسعًا، يجعل التطعيمات لها الأولوية حيث أن الوقاية خير من العلاج.