نساء في حياة أحمد سعد.. فنانتان ومن خارج الوسط وعلياء بسيوني الرابعة

علاقات و مجتمع

بصورة مدون عليها "كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي"، أعلن الفنان أحمد سعد، ارتباطه عاطفيًا بعارضة الأزياء علياء بسيوني، بعدما نشر صورتهما من حفل عيد ميلادها عبر حسابه على "إنستجرام".

لم يكشف "سعد" عن موعد خطبته لعارضة الأزياء، مكتفيًا في تصريحه لـ"الوطن"، بأنه سيعلن عن ذلك، خلال الشهر المقبل.

وارتبط اسم الفنان أحمد سعد، قبل ذلك بعدد من النساء ويعد أشهرهن الفنانتين ريم البارودي وسمية الخشاب.

لبنى بيومي

لبنى بيومي هي الزوجة الأولى للفنان أحمد سعد، إذ جاء الزواج في العام 2006، أنجبت منه طفليه "جودي وأحمد"، لكن زواجهما لم يستمر طويلًا.

وجاء انفصال "لبنى" عن الفنان أحمد سعد، على مرات عدة، كان أولهما في العام 2010، بسبب خلافات بينها وبين شقيقته، وفي العام ذاته، ردها مرة أخرى بمؤخر صداق 5 آلاف جنيه.

وفي العام 2011 جاء الانفصال النهائي، بعدما علمت "لبنى" بخيانة "سعد" لها بحسب ما ذكرته وسائل إعلام عدة، ووصلت الخلافات إلى المحاكم، إذ أقامت ضده دعوى خلع.

ريم البارودي

من مسلسل "إحنا الطلبة"، كان في عام 2011، بدأت علاقة الفنان أحمد سعد، بالفنانة ريم البارودي، والتي ربطتها علاقة صداقة بسعد وزوجته الأولى، ثم تحولت صداقتها بسعد إلى علاقة عاطفية.

امتدت العلاقة العاطفية بين "سعد" و"البارودي" لفترة طويلة إلى أن وقع الزواج، لكنه لم يستمر سوى 6 أيام فقط، بحسب ما ذكره "سعد"، في برنامج "شيخ الحارة"، لكن وقعت بينهما الخلافات والاتهامات عبر وسائل الإعلام بعد ذلك.

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ظلت الأمور بينهما في خلافات مستمرة، حتى خرج بعد ذلك "سعد" في حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد في برنامج "الجمعة في مصر"، عبر قناة MBC مصر، مؤكدًا عودة العلاقة الطيبة بينه وبين "ريم"، قائلًا: "أوجه لها كل التحية وكل التقدير لأننا الحمد لله وصلنا دلوقت إن في صداقة بينا مفيش أي عداوة.. بس عادي مفيش حاجة.. هي فنانة جميلة وبوجه لها كل احترام وتقدير وببارك لها على الشغل الجديد".

سمية الخشاب

وشهد العام 2017 الزيجة الثالثة للفنان أحمد سعد، من الفنانة سمية الخشاب، بعد قصة حب بينهما، حاولا في البداية نفي العلاقة العاطفية بينهما، لكن بعد ذلك وقع الزواج.

وفي حفل عائلي اقتصر على أفراد العائلتين كان الزفاف، الذي اتخذ الطابع السعيد في بدايته، ومن ثم تداولت الأنباء حول وقوع الخلافات، وفي مارس 2019، فوجيء متابعي "الثنائي" برسالة "سعد" التي أعلن من خلالها انفصاله عن "سمية".

لكن الأمور بينهما، لم تنته عند ذلك إذ كانت بداية الخلافات والنزاعات القضائية بينهما، حيث أوضح "سعد" أن سبب الانفصال كان بسبب سرقة "سمية" له، إذ أقنعته بأن عليه أن يدخر أمواله في شراء منزل خاص به، واقتنع بكلامها كثيرًا وأقدم على هذه الخطوة، ونظرًا لعدم تعامله المسبق مع البنوك طلب منها أن توقع هي الشيكات وكافة الأوراق الخاصة بالمنزل، على أن تنقل ملكيته له فيما بعد، وحينما طلب منها ذلك بعد فترة طلبت منه التأجيل، ومن ثم رفضت نقل ملكية المنزل له، واكتفت بدفع ربع ثمن المنزل فقط، فوقع الطلاق بينهما.

بينما خرجت "سمية" في إحدى لقاءاتها معلنة عن تعدي "سعد" عليها بالضرب كثيرًا حتى أجرت عملية استئصال الطحال.

علياء بسيوني

وبالأمس، فاجأ الفنان أحمد سعد، جمهوره، بارتباطه عاطفيًا بعارضة الأزياء علياء بسيوني، وفي تصريحه لـ"الوطن"، أعلن أنه سيكشف عن موعد خطبتهما الشهر المقبل.

ومنذ ما يقرب من 4 أشهر، كانت صورة انتشرت للثنائي أحمد سعد وعلياء بسيوني، نشرتها الصفحات المهتمة بالفنانين، مع تعليق ساخر مما تعرضت له الفنانة سمية الخشاب، حينما قالت إنه سبّب لها تهتكا في الطحال، إذ جاءت التعليقات على الصورة "خلي بالك من طحالك".

وظهرت علياء مرتدية فستان سهرة من اللون الأزرق المكشوف، ومعها الفنان أحمد سعد يحتضنها.

وصرح "سعد" في وقت سابق لبرنامج "MBC trending" أنه سيتزوج في عام 2020، مؤكدًا أنها لن تكون من الوسط الفني، قائلًا "قطعنا الموضوع ده خلاص بطلنا نتجوز فنانين".