صور.. أحمد زاهر وابنته ليلى بإطلالة كلاسيكية في أحدث جلسة تصوير

علاقات و مجتمع

خضع الفنان أحمد زاهر وابنته ليلى لجلسة تصوير جديدة، حيث ظهر الاثنان وهما يرتديان نفس الألوان. ونشرت ليلي زاهر عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" مجموعة من الصور من جلسة تصوير لإحدى المجلات العربية. Advertisements وظهر زاهر وابنته فى الصور بملابس كلاسيكية من اختيار الاستايلست سعيد رمزي، حيث ارتدت ليلي بنطلون أسود فضفاض وبلوزة باللون الأبيض ذو أكمام مكشوفة، وأكملت إطلالتها بحزام أسود حول منطقة الخصر. وتزينت ابنة أحمد زاهر ببعض الاكسسوارات البسيطة والمتناسقة مع ملابسها، فيما اعتمدت على تسريحة شعر من ألفريد ومينا ووضعت لها خبيرة التجميل زينب جسن مكياجا جذابًا مرتكزًا على الألوان الجذابة التي كشفت عن جمالها. وتألق الفنان أحمد زاهر فى جلسة التصوير ببنطلون كلاسيك باللون الأسود ونسق معه قميص أبيض كلاسيك.

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