علامات إذا ظهرت بجسمك عليك زيارة الطبيب فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

تكثر في الصيف ظهور المشاكل الجلدية التي تنتج من التعرض للشمس أو بسبب العرق، ولكن هناك العديد من العلامات التي تشير إلى بعض المشاكل التي تستدعي زيارة الطبيب، نذكرها لكم وفق ما نقل موقع "the list":

- حكة في فروة الرأس:

يمكن أن تشير حكة الرأس مع وجود احمرار إلى المعاناة من حالة مزمنة تستلزم زيارة طبيب، قبل أن تنتشر في الرأس بأكمله، ويشخص الأطباء هذه الحالة باسم "الصدفية".

- تساقط الشعر:

يعاني الكثير من الأشخاص من تساقط الشعر، الأمر الذي يحتاج إلى طبيب لأنه يحتاج إلى وقت لتحديد السبب، فهل يعود إلى تساقط الشعر الوراثي أم ثعلبة أم أي سبب آخر.

- حروق الشمس:

إذا كنت قد تعرضت لحروق شمس سيئة هذا الصيف، فيجب زيارة الطبيب في أسرع وقت، حتى لا يتطور الوضع إلى سرطان خلايا الجلد.

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- نمو الزوائد الجلدية:

إذا لاحظت نمو زوائد جلدية على بشرتك تعدت أسبوعين أو ثلاثة أسابيع يجب أن تذهب للطبيب حتى لا تتحول إلى سرطان في الجلد؛ فيمكن أن يكون الكشف والعلاج المبكر منقذ للموقف.

- تفاقم حب الشباب:

أصبح وجود حب الشباب في الوجه من الأمراض المنتشرة بين الشباب، وتسبب لهم مصدر إزعاج كبير، وبعض الناس تتعايش معه، ولكن من الأفضل زيارة الطبيب عند تفاقم انتشار الحبوب حتى لا تترك ندوبا.

- الاحمرار الدائم:

إذا كنت تعاني دائما من احمرار الخدين، فذلك يعود إلى مشاكل في الأوعية الدموية والالتهابات والنتوءات الحمراء التي تشبه حب الشباب، وهناك العديد من العوامل التي تسبب هذه المشاكل يمكن للطبيب فقط أن يحددها.

- الطفح الجلدي:

يجب الكشف على الجلد عند إصابته بالطفح إذا لم يزول بعد أيام قليلة، وخاصة المصحوب بألم أو حمى، فقد يسبب الإكزيما أو "الخُراجات".