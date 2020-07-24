هل رطوبة الكمامة تقلل من فاعليتها؟.. استشاري يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يتسابق العالم لإيجاد لقاح ضد فيروس كورونا المتفشي "كوفيد 19"، وإلى أن يصل العلماء إلى هذه المرحلة، توصي منظمة الصحة العالمة باتباع الإجراءات الوقائية والتي من أهمها ارتداء الكمامة، ولكن بسبب ارتفاع درجات الحرار والتعرق قد تصبح رطبة، فهل هذا يقلل من فاعليتها؟

يقول الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بمعهد المصل واللقاح، إن رطوبة الكمامة تؤثر على فاعليتها ومدى مقاومتها لفيروس كورونا، وذلك عند بلها سواء بالرذاذ أو الماء أو العرق الشديد، بالإضافة إلى قلة قدرة الفلتر بها.

وتابع الحداد في تصريح خاص، أنه يجب على الأشخاص الذين يرتدون الكمامة تغييرها بعد أربع ساعات من استخدامها، حرصا على سلامتهم.

ونصح رئيس قسم الحساسية والمناعة، بتغيير الكمامة الطبية إذا تم بلها من خلال العرق بنسبة كبيرة قبل أربع ساعات من استخدامها، وعدم إهمال القيام بذلك حتى لا يسهُل اختراق الفيروس.