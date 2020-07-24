متى يحمل الهواء فيروس كورونا ويعدي الآخرين؟.. دراسة تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:
كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة نبراسكا الأمريكية، أنه يمكن لفيروس كورونا "كوفيد 19"، أن ينتقل عبر الهواء، سواء من سعال وعطس المريض أو حتى التحدث أو التنفس.
وذكرت الدراسة التي أشرف عليها عالم الأمراض والأحياء الدكتور جوش سانتاربيا، أن تحدث وتنفس المريض يخرج رزازا يبقى في الهواء ويقطع مسافة أكثر من متر، وذلك بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وجمع فريق الدراسة، 18 عينة هواء من خمس غرف للمرضى أثناء تنفس المصابين بشكل طبيعي، وأثناء تحدثهم وسعالهم، ووجدوا أن الهواء يحتوي على فيروسات بكميات كبيرة متحدة مع الأكسجين وثاني أكسيد الكربون.
وأكد الباحثون أن القطرات التي تخرج أثناء التحدث والتنفس تسقط على الأرض أو الأسطح، ما يقلل من نسبة استنشاقها، عكس الموجودة في العطس والسعال، تظل معلقة في الهواء لفترة طويلة.
ولكن إحدى نتائج العينات ظهرت تكاثر الفيروس في الهواء ومن ثم يصبح معديا.
وقال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الدكتور أنتوني فوسي، إنه لا توجد أدلة كافية تثبت انتقال العدوى من خلال تنفس أو تحدث المريض، ولكن لا يمكن استبعادها، مضيفا أن الدراسة تخضع للمراجعة للبحث عن دليل قاطع في هذا الموضوع، لذا فمن الضروري الالتزام بارتداء الماسكات الطبية.
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