عالم أوبئة يكشف مدة حصانة المتعافى من "كورونا" ضد الفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي:

أكد عالم أوبئة سويدي أن الناجين من فيروس كورونا المستجد، يكون لديهم حصانة لمدة 6 أشهر، سواء كانت لديهم أجسام مضادة في جهازهم المناعي أم لا.

رغم ذلك، يجب على أولئك الذين تعافوا أن يطبقوا التباعد الاجتماعي عند الخروج وقضاء الوقت مع الأشخاص.

وفقا لصحيفة "the sun"، يقول عالم الأوبئة في السويد الدكتور أندرس تيجنيل، إنه إذا تعرضت للإصابة بفيروس كورونا للمرة الأولى، فأنت محصن، حتى إذا لم تقم المناعة بتطوير أجسام مضادة.

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كما تؤكد وكالة الصحة العامة السويدية، أنه من الآمن بالنسبة للأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس التاجي، أن يتواصلوا مع المجموعات المعرضة للخطر طالما أنهم يطبقون التباعد الاجتماعي.

ولا يوجد حتى الآن دليل ملموس على مدة استمرار الحصانة للأشخاص الذين عانوا من "كوفيد-19"، ثم تعافوا منه، بسبب أنه رغم التعافي لكنهم لا يزالون يبلغون عن الأعراض الجديدة وهي متلازمة ما بعد كورونا.

في حين أن خبراء من كلية كينجز لندن، قالوا سابقًا إن الحصانة قد تتلاشى في غضون أشهر، تشير أدلة أخرى إلى أهمية الخلايا التائية في الجسم التي تلعب دورًا حيويًا في توفير المناعة ومكافحة الأمراض، لمدة 6 أشهر.

ويضيف الدكتور تينجيل: الدليل على ذلك أن الحالات التي تم فيها إدخال المرضى إلى وحدات العناية المركزة انخفضت بشكل كبير وهو ما يعكس تأثير المناعة".