مريم أمين تهنيء أحمد عز بعيد ميلاده: "أجمد علاء الدين في الدنيا"

علاقات و مجتمع

هنأت الإعلامية مريم أمين، الفنان أحمد عز، بعيد ميلاده، في منشور لها على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، حيث تجمعهما علاقة صداقة.

ونشرت "مريم" صورة تجمعها بالفنان أحمد عز، خلال كواليس العرض الأول مسرحية "علاء الدين"، التي يشترك فيها "عز" حيث يؤدي شخصية "علاء الدين".

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وعلقت "مريم" على الصورة: "كنا قربنا ننسى شكل بعض.. بس أحلى حاجة إن بعد فترة نتقابل يوم عيد ميلادك.. كل سنة وأنت طيب يا عز يا أجمد علاء الدين في الدنيا".

وقدم الفنان أحمد عز عرض استثنائي لمسرحية "علاء الدين" للفنان أحمد عز، إذ خصص مسرح "كايرو شو" عرضين خصيصًا لأسر الشهداء من الجيش والشرطة يومي الخميس والجمعة 23 و24 يوليو الجاري.

مسرحية "علاء الدين" بطولة النجم أحمد عز، وتارا عماد، محمد ثروت، وهشام إسماعيل.