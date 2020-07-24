الامارات | «فاين» بعد الكمامات تطلق قفازات لـ«كورونا»: يمكن غسلها 30 مرة وتصلح لمدة سنة

شكرا لقرائتكم خبر عن «فاين» بعد الكمامات تطلق قفازات لـ«كورونا»: يمكن غسلها 30 مرة وتصلح لمدة سنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مجموعة فاين الصحية القابضة، إحدى المجموعات الرائدة في مجال الصحة العامة وصناعة الورق الصحي، قفازات «فاين جارد» المصممة بالاعتماد على تقنية Livinguard السويسرية الحاصلة على براءة اختراع، والمعتمدة في أقنعة «فاين جارد»، لتشكل أحدث إضافة لخط المنتجات الموجهة للقضاء على الفيروسات والبكتيريا.

وتعمل تقنية Livinguard على القضاء على فيروس كورونا بنسبة 99.9%، حسب نتائج البحوث، التي قام بها معهدان أكاديميان مرموقان في مجال علم الفيروسات والأقمشة في ألمانيا وهما جامعة برلين الحرة، ومعهد تقنيات النسيج في جامعة آخن للتكنولوجيا، والتي أكدت أن المنسوجات المعالجة بهذه التقنية السويسرية، كأقنعة وقفازات من شأنها تحييد فيروس كورونا، وتعطيل نشاطه بشكل فعال لدى ارتدائها.

وأكدت المجموعة أن القفازات الجديدة تعد اقتصادية بالمقارنة مع القفازات المطاطية التقليدية، التي لا توفر الحماية المطلوبة ولا تتجاوز كونها طبقة فاصلة بين اليد والفيروسات.

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وخلافاً للقفازات التقليدية، توفر قفازات «فاين» قدراً كبيراً من الراحة لدى الاستخدام دون الشعور بالخوف من لمس الوجه نظراً لقدرتها على تحييد الفيروسات والبكتيريا، كما تتسم بمتانتها وكفاءتها؛ إذ يمكن غسلها حتى 30 مرة واستعمالها لمدة عام دون تأثر فعالية التقنية، وهو ما يمنح المستخدمين أقصى درجات الحماية والقيمة مع الحفاظ على البيئة.

وقال رئيس المجموعة التنفيذي، جيمس مايكل لافيرتي: «إن الهدف من تقديم منتجاتنا الواقية، يتمحور حول سببين، أولهما حرصنا على توفير أقصى مستوى من الحماية للمستهلكين في جميع الأسواق، والثاني منحهم راحة البال».

وأضاف: «لقد تسببت جائحة كوفيد-19 في تغيير مختلف جوانب الحياة، كما ترتب عليها شعور كثيرين بالقلق من التعرض أو تعريض أحبائهم للخطر في كل مرة يغادرون بها منازلهم. وندرك بأننا لا نستطيع القضاء على هذه الجائحة وحدنا، إلا أننا ارتأينا أن نكون جزءاً من الحل من خلال تزويد المستهلكين بأعلى مستوى من الحماية الممكنة عبر منتجاتنا، إلى جانب ممارسات النظافة المناسبة، التي من شأنها المساعدة في الحفاظ على سلامة الأفراد خلال هذه الأزمة العالمية».

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