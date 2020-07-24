لينا الفيشاوي لأخيها تيتوس: "سأختارك دائما"

علاقات و مجتمع

نشرت لينا الفيشاوي، نجلة الفنان أحمد الفيشاوي، مجموعة من الصور مع أخيها "تيتوس"، عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، بعدما التقيا سويًا مع والدتها ووالدته الألمانية.

ووجهت "لينا" رسالة للطفل تيتوس، معبرة عن سعادتها بلقائهما سويًا وأنه موجود في حياتها: "لقد استمتعت كثيرًا معكم وكان من المحزن رؤيتكم تغادرون.. شعرت حقًا أننا نعرف بعضنا البعض طوال حياتنا.. والشيء الجميل في العائلة أنك تستطيع اختيارهم وأنا سأختاركما دائما".

وتابعت "لينا" في رسالتها للطفل تيتوس: "أنا محظوظة للغاية لأن لدي عائلة رائعة ولدي أشخاص يهتمون بي.. كان أسبوعًا ممتعًا".

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ظهور الطفل تيتوس

وقبل أشهر قليلة نشرت لينا الفيشاوي، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورتان واحدة منهما جمعتها بطفل صغير يدعى "تيتوس الفيشاوي"، معلقة عليه: "هذا هو أخي تيتوس الفيشاوي.. أنا سعيدة جدًا لأنني وجدته في حياتي ونصنع ذكريات معًا.. أحبك كثيرًا تيتوس.. لا أستطيع الانتظار لرؤيتك قريبًا".

وفي السياق ذاته، كشف شعبان سعيد، محامي لينا الفيشاوي، عن تلقيه مكالمة هاتفية من سيدة ألمانية تدعى دنيس ولمان، والتي ذكرت له أنها كانت متزوجة من الفنان أحمد الفيشاوي، ولديها ابن منه يدعى "تيتوس"، وأنه يبلغ من العمر 9 أعوام.

وتابع "سعيد" في تصريحه لـ"هن"، بأنه طلب من السيدة الألمانية تحرير توكيل خاص وإعطائه المستندات اللازمة، مشيرًا إلى أن "ولمان" ولينا الفيشاوي على تواصل معًا، منذ قرابة العام: "السيدة الألمانية بحثت عنهم وسألت عليا.. وأنا منتظر المستندات اللي هتبعتها".

وبحسب برنامج "et بالعربي"، فإن أحمد الفيشاوي تعرف على السيدة الألمانية حينما كان في رحلة علاجية مع والدته الفنانة سمية الألفي في ألمانيا، منذ حوالي 10 سنوات.

وكانت هند الحناوي، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، نشرت عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة لابنتها لينا مع الطفل تيتوس، معلقة عليها: "تيتوس الفيشاوي في يونيو 2019.. ننتظر رؤيتك في يوليو 2020"، وذلك بحسب ما نشره برنامج "et بالعربي".