"روبي" من الساحل الشمالي بالبيجامة: "الحلو حلو لو صحي من النوم"

لايف ستايل

بصور بسيطة من الحياة اليومية تدخل الفنانة روبي الترند بشكل دوري، فهي واحدة من معشوقي الجماهير، والتي يحب متابعة أخبار دومًا منذ عادت للظهور في الساحة الفنية بقوة.

وأحدث ظهور لروبي جاء من الساحل الشمالي حيث تقضي إجازتها الصيفية مع أصدقائها وعائلتها، ونشرت روبي صورة لها من شرفتها.

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مرتدية بيجامة من اللون الأصفر، مزينة بالورود، وقفت روبي في الشرفة مع خلفية البحر بالساحل الشمالي، ولمت شعرها في "لوك" بيتي طبيعي، بمكياج بسيط ومعها مشروب ساخن في مج.

وتفاعل مع روبي جمهورها ومتابعيها عبر الإعجابات والتعلياقت، والتي كان من بينها، "هي البيجامات الحلوة دي مبتطلعش إلا في الصور يعني!! أمال في البيت هاريانا اسدالات وكاستور ليه طيب!!"ـ لترد عليه روبي، "الحلو حلو ولو صحي من النوم والوحش وحش لوغسل وشه كل يوم يا اسو".

وقال آخر في تعليقه، "نسكافيه وبحر وببجامة ودهب وياقوت ومرجان"، و"زي القمر في كل الأحوال".