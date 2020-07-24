مجموعة صور تكشف ملامح شخصية علياء بسيوني بعد ارتباطها بـ أحمد سعد

علاقات و مجتمع

في مفاجأة من العيار الثقيل أعلن الفنان أحمد سعد، ارتباطه بمصممة وعارضة الأزياء علياء بسيوني، ومن صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وموضع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، يستعرض التقرير التالي ملامح من شخصيتها.

تمتلك براند أزياء

كتبت علياء بسيوني عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إنها تمتلك براند ملابس تعرض فيه تصاميمها، وترتدي مشاهير منه مثل الإعلامية رضوى الشربيني، وزينة النجار وملك قورة، وغيرهن.

محبة للمكياج

رغم أنها تنشر صورها نادرًا، إلا أنها نشرت صورة لها بمكياج كامل، كما شاركت أصدقائها بفوتوسيشن لفتاة تضع مكياج مثل المشاهير تمامًا، ما يدل على شغفها بالموضة والتجميل أيضًا.

محبة للطعام

نشرت علياء بسيوني صورة لها تتناول فيها الشاورما، ما يدل على حبها لهذه النوعية من الطعام، وكتبت في تعليقها على الصورة، "يا جماعة اللي عرفني كويس عارف علاقتي الجميلة بالأكل، الكيس ده كان في ساندويتش كباب إيراني سباييسي مع بطاطس جوة.. حلاوة الساندويتش ده حاجة لا يمكن تتوصف بس اللي بيحب الأكل هيعرف أد ايه هو فعلاً حاجة حلوة في الأيام دي، وصل فريش، عيش سخن ومحمص شوية.. حاجة كدة جميلة.. برده الواحد يقول حاجة حلوة بدل ما كله بيشتكي".

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كثيرة السفر

منذ عام 2016، ورغم أنها لا تنشر صور كثيرة إلا أن علياء بسيوني شاركت عدد من الصور لها من بلاد مختلفة بينها باريس، حيث ظهرت وسط الحمام ما يدل على حبها للسفر.

على البحر

على يخت.. ومتجولة على الشاطيء، ظهرت علياء بسيوني بصورتين تدل على حبها للبحر كذلك، رغم أنها لم تشر إلى اسم المكان، أو الشاطيء.

تفاصيل قصة حب أحمد سعد وعلياء بسيوني

بدأت تنتشر صور للثنائي أحمد سعد وعلياء بسيوني منذ حوالي 4 أشهر، وخلال تلك الفترة تحدث أحمد سعد عن زواجه الوشيك من فتاة من خارج الوسط الفني، وأشار إلى زواجه في عام 2020.

واحتفل أمس سعد بعيد ميلاد علياء بسيوني وشارك تلك الصور مع جمهوره ومتابعيه على "إنستجرام"، ليعترف بعد ذلك بوجود علاقة عاطفية بينهما، ومن المقرر إقامة حفل خطوبة الشهر المقبل بحسب أحمد سعد.