"نادرة أمين" أول مطربة بالسينما المصرية غنت للحب والجيش والثورة

علاقات و مجتمع

قبل 30 عامًا وتحديدًا بعد احتفالها بعيد ميلادها الـ 84 بسبعة أيام، رحلت عن عالمنا "نادرة أمين" أول مطربة في السينما المصرية، وذلك من خلال غنائها في فيلم أنشودة الفؤاد عام 1932.

وولدت نادرة في 17 يوليو 1906 وهي من والد مصري من رشيد، يرجع أصله إلى أسرة شتا المعروفة هناك، ومن أم لبنانية الأصل، ولذلك كان يعتقد البعض أنها ليست مصرية.

توفيت والدتها وهي في عامها الثاني، وسافر والدها لأمريكا، وتزوج واستقر هناك، للتولى بذلك عمتها وجدتها لأبيها رعايتها.

زوجتها أسرتها وهي في الثالثة عشر من عمرها، ولكنها هربت بعد مرور 6 أشهر على الزواج، فطلقها زوجها.

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نالت نادرة شهرة كبيرة في ذلك الوقت، حيث كتب فيها الشاعر العراقي الكبير جميل صدقي الزهار قصيدة.

أحبت نادرة الغناء منذ صغرها، ودرست العزف على العود على يد موسيقي يدعى يوسف عمران، وتعلمت غناء الموشحات.

حصلت نادرة على فرصة للغناء في حفل فني عام 1929 في حضور أمير الشعراء أحمد شوقي والموسيقار محمد عبدالوهاب.

قدمت للإذاعة المصرية عددًا من الأغنيات أشهرها أنشودة القطن، وغني معايا يا موج النيل، وبين الزهور، وخدود الورد، والياسمين، وفضفض الماء يا قمر، وبكالك يا ليل يشجيني، وأعطني العود أغني.

وقدمت في الدراما 3 أفلام وهي أنشودة الراديو عام 1936 وشبح الماضي عام 1934 وأنشودة الفؤاد عام 1932.

تعد نادرة من أقدم الفنانات اللاتي غنين للجيش المصري وذلك أثناء خوضه حرب فلسطين عام 1948، وكانت من أوائل من غنى لثورة يوليو عام 1952.