الامارات | قواعد الإملاء نقطة ضعف ألمان أيضاً.. تبدّد أمل كثيرين في الالتحاق بالشرطة

شكرا لقرائتكم خبر عن قواعد الإملاء نقطة ضعف ألمان أيضاً.. تبدّد أمل كثيرين في الالتحاق بالشرطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يفشل العديد من المتقدمين للعمل في الشرطة الألمانية في اجتياز اختبارات التقديم بسبب ضعف مهاراتهم الإملائية.

وتبين خلال مسح أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في العديد من الولايات أن نسبة الإخفاق في اختبارات الإملاء بين المتقدمين للعمل في الشرطة بولاية شليزفيج-هولشتاين، على سبيل المثال، بلغت نحو 30%.

وبحسب الاستطلاع، لم يتمكن نحو 6% من المتقدمين من الإيفاء بالمتطلبات الرياضية، بينما أخفق نحو 20% من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة و45% من المتقدمين بشهادة متوسطة، في قواعد الإملاء.

وبلغت نسبة الإخفاق في اختبارات الكفاءة للالتحاق بالشرطة في ولاية سكسونيا السفلى نحو 50%.

Advertisements

وتُظهر معدلات الفشل المرتفعة في الاختبارات مدى صعوبة العقبات أمام الالتحاق بالشرطة، وأن الشرطة تنتقي لنفسها شباباً جيدين.

وتجاوز عدد المتقدمين للالتحاق بالشرطة في معظم الولايات عدد أماكن التدريب المتاحة عدة أضعاف. وتختلف الاختبارات من ولاية لأخرى. ومع ذلك، تظل الإملاء نقطة ضعف المتقدمين.

يشار إلى أن الإلمام بقواعد الإملاء من المتطلبات المهمة في العمل الشرطي بألمانيا، لأن العمل المكتبي يمثل نحو نصف ساعات عمل العديد من ضباط الشرطة. ويكتب الموظفون تقارير إلى النيابة العامة والمحكمة، والتي يجب أن تكون خالية من الأخطاء الإملائية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news