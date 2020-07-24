علاقات و مجتمع
شاركت الفنانة سمية الخشاب، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا جديدة لها.
ونشرت "الخشاب"، صورتين لها وهي ترتدي "تيشرت" أسود مستخدمة "فلتر" يزين شعرها بالفراشات.
ونشرت أيضًا عبر خاصية القصص المصورة لحسابها "إنستجرام"، مجموعة من الفيديوهات لها وهي تغني باللهجة الخليجية من كلماتها: "تخيل حياتي بدونك"، ويعد ذلك أول ما نشرته بعد إعلان الفنان أحمد سعد، زوجها السابق، ارتباطه بعارضة الأزياء علياء بسيوني.
ويذكر أن الفنان أحمد سعد، نشر عبر خاصية القصص المصورة لحسابه الرسمي "إنستجرام"، صورة له وهو يحتضن عارضة الأزياء علياء بسيوني، معلقًا عليها: "كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي"، ليعلن بعد ذلك في تصريحات لـ"الوطن"، وجود علاقة عاطفية بينهما وأنهما سوف يعلنان موعد الخطوبة الشهر المقبل.
ويذكر أيضًا أن الفنان أحمد سعد انفصل عن الفنانة سمية الخشاب، الماضي، ووقعت بينهما أزمات وخلافات وصلت إلى ساحات المحاكم، إذ أوضحت "الخشاب" أنه تعدى عليها بالضرب ما جعلها تجري استئصالا للطحال.
كانت هذه تفاصيل خبر بتغني "تخيل حياتي بدونك".. أول ظهور لـ سمية الخشاب بعد إعلان أحمد سعد ارتباطه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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