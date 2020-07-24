بسمة وهبة تحتفل بعيد ميلاد والدها بطريقة مؤثرة (صور)

علاقات و مجتمع
على طريقتها الخاصة احتفلت الإعلامية بسمة وهبة بعيد ميلاد والدها، بسبب بعد المسافات بينهما، نظرا لمنع الطيران بين الدول بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونشرت بسمة صورة تجمعها بوالدها، وهي تنظر إليه، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ووجهت إليه رسالة مؤثرة.
وكتبت بسمة وهبة في تعليقها على الصورة، "عيد ميلاد سعيد يا أبويا يا حبيبي يا حياتي يا عمري.. وحشتني قد الدنيا.. أول طيارة حتطير بإذن الله حجيلك أبوس راسك وإيدك وتاخدني ف حضنك عشان وحشني حضنك وحنيتك يا سندي الله لا يحرمني منك يا رب ويديك الصحه يا أحن الناس يا غالي وحشتني قوي يا بابا وحشتني أنت وماما وعبده وعزوز".
وتشارك بسمة وهبة جمهورها ومتابعيها دوما بصور ولقطات من حياتها اليومية، عبر "السوشيال ميديا".
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