التفاصيل الكاملة لعلاقة أحمد سعد وعلياء بسيوني: بدأت منذ 4 أشهر بصورة

علاقات و مجتمع

تصدرت اسم عارضة ومصممة الأزياء علياء بسيوني، موقع جوجل كأكثر الكلمات بحثًا، بسبب إعلان الفنان أحمد سعد عن علاقة عاطفية تربطهما، ربما تتطور إلى خطوبة قريبًا، لكن المفاجأة أن علاقة أحمد سعد بـ علياء بسيوني بدأت منذ حوالي 4 أشهر، ويستعرض التقرير التالي مؤشرات بداية العلاقة وحتى الإعلان عنها.

انتشار صورة للثنائي

منذ ما يقرب من 4 أشهر، انتشرت صورة للثنائي أحمد سعد وعلياء بسيوني، نشرتها الصفحات المهتمة بالفنانين، مع تعليق ساخر مما تعرضت له الفنانة سمية الخشاب حينما قالت إنه سبّب لها تهتك في الطحال، حيث جاءت التعليقات على الصورة "خلي بالك من طحالك".

وظهرت علياء مرتدية فستان سهرة من اللون الأزرق المكشوف، ومعها الفنان أحمد سعد يحتضنها.

أحمد سعد هيتجوز من خارج الوسط

وتحدث الفنان أحمد سعد عما تعرض له من مشكلات مؤخرًا بسبب زواجه من الوسط الفني، لذا سيحاول أن تكون شريكة حياته فتاة عادية ومن خارج الوسط الفني، على حد قوله.

وقال "سعد" في مداخلة مع برنامج "MBC Trending": "كل حالة تزوجتها لها ظروفها، وممكن يكون نتيجة اختياري لشخصيات صعبة، وممكن أكون أنا الصعب، فعندما أخرج من كل مشكلة بحب أشوف نفسي أولا وأحاسبها وبالفعل أرى نفسي غلطان في أشياء كثيرة".

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أحمد سعد سيتزوج في 2020

ورغم أن أحمد سعد لم يعلن رسميا ارتباطه، إلا أنه كانت هناك مؤشرات تؤكد ذلك، فقد قال في تصريح لبرنامج "MBC trending" إنه سيتزوج في عام 2020، وكان ذلك قبل أكثر من شهرين، وقال "سعد"، إنه ينوي الزواج في عام 2020، مؤكدًا أنها لن تكون من الوسط الفني، قائلًا "قطعنا الموضوع ده خلاص بطلنا نتجوز فنانين".

كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي

في أحدث ظهور وإعلان رسمي من الفنان أحمد سعد عن وجود علاقة عاطفية تجمعه بمصممة الأزياء علياء البسيوني، نشر صور من الاحتفال بعيد ميلادها عبر خاصية "ستوري"، على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب سعد في تعليقه على الصور، "كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي".

وأكد أحمد سعد مزاعم الارتباط بعد ذلك بأنه سيخطبها الشهر المقبل، معلنا وجود علاقة عاطفية مع علياء البسيوني.