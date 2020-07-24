كندة علوش وعمرو يوسف في صورة رومانسية على البحر

لايف ستايل

شاركت الفنانة كندة علوش جمهورها ومتابعيها بأحدث ظهور لها على البحر، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت كندة علوش محتضنة زوجها الفنان عمرو يوسف، على أحد شواطئ البحر، وعبرت عن حبها له بقلوب في تعليقها على الصورة.

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وتفاعل جمهور كندة علوش معها عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها "ماشاء الله عليكم ربنا يحفظكم ويحميكم"، و"الحلوين بزيادة، ربنا يخليكم لبعض"، و"ربنا يخليكو لبعض وكل سنة وأنتم طيبين".

وتظهر كندة علوش دوما رومانسيتها وحبها لزوجها بنشرها صور ولقطات من حياتهما اليومية عبر "السوشيال ميديا"،