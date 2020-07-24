بـ"البورنس".. أروى تعبر عن اشتياقها للسفر بعد كورونا

لايف ستايل

أثر فيروس كورونا المستجد على الحياة اليومية، للفنانين والمشاهير، خاصة بسبب منع السفر وغلق الفنادق، ومنع التجمعات بشكل جزئي، ما جعله وقتًا ملائمًا ليعبر البعض عن الاشتياق للبحر والسفر والخروج، والإقامة في الفندق لعدة أيام.

وفي أحدث ظهور لها، شاركت الفنانة والإعلامية أروى صورة لها بـ البورنس في أحد الفنادق، لتعبر عن اشتياقها للسفر.

وكتبت أروى في تعليقها على الصورة، "وحشتني الأوتيلات عاوزه أسافر بقى وأنزل في أوتيل وأجرب كل المنيو وتخلص الأجازة أرجع وشنطة تضيع وتنكد عليا حياتي، مش مشكلة كل دا بس عاوزه أسافر بقى".

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وتفاعل جمهور ومتابعي أروى معها عبر الإعجابات والتعليقات، حيث تشارك دومًا بصور ولقطات من حياتها اليومية.

يذكر أن أروى شاركت في تقديم برنامج المقالب الشهير "رامز مجنون رسمي"، في رمضان 2020.