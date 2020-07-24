صور.. منة شلبي تحتفل بعيد ميلادها مع غادة عادل

لايف ستايل
احتفلت الفنانة منة شلبي بعيد ميلاها مع الفنانة غادة عادل وابنتها وعدد من نجوم الفن، في أحد الكافيهات، ووثقت الاحتفال بالصور.
وظهرت منة شلبي مرتدية فستانًا من اللون البيج، ووضعت ماسك على وجهها لتكون مميزة كفتاة عيد الميلاد، بينما ارتدت غادة عادل فستانًا من اللون الأسود حمالات.
وتشارك منة شلبي جمهورها ومتابعيها دومًا بصور ولقطات من حياتها اليومية، ويصادف يوم عيد ميلادها الـ22 من يوليو.
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