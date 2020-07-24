الامارات | مسابقة ملكة جمال نيكاراغوا: بالكمامات ودون جمهور

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتدرب شابات أنيقات يضعن كمامات واقية على وجوههن في فندق في ماناغوا تحضيرا لمسابقة ملكة جمال نيكاراغوا 2020 المقررة في الثامن من أغسطس.

وكان يفترض أن تقام المسابقة أصلا في مايو. وهي باتت ممكنة اليوم بسبب رفض سلطات البلاد اتخاذ إجراءات حجر لمكافحة انتشار الوباء. إلا أن المسابقة ستجرى من دون جمهور.

وقالت منسقة انتاج الحدث كونسويلو الفارادو "لدينا بروتكول صارم على صعيد السلامة الصحية ينبغي على المشاركات احترامه بحذافيره".

وأكدت "خلال التدريبات نشترط التباعد الجسدي واستخدام الكمامات وغسل اليدين بانتظام".

وأوضحت "خلال أشهر التحضير الأولى ألغينا كل الاجتماعات الفعلية وقمنا بكل شيء عبر الانترنت، الدروس والاتصالات والاجتماعات".

وخفض فريق الانتاج إلى الحد الأدنى عدد الأشخاص خلال الاجتماعات الضرورية جدا "فيما يؤمن فريق طبي متابعة صحة المشاركات والمنظمين" على ما شددت الفارادو.

وتفيد الأرقام الرسمية تسجيل السلطات الصحية حتى الان 3439 إصابة بفيروس كورونا المستجد أدت 108 منها إلى وفيات في بلد يبلغ عدد سكانه 6,2 ملايين نسمة. إلا أن مرصد المواطنين المؤلف خصوصا من أطباء يرى أن الحصيلة ليست دقيقة ويشير إلى وجود 8500 إصابة و2260 حالة وفاة يتشبه في أنها ناجمة عن الفيروس.

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