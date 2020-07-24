شكرا لقرائتكم خبر عن في فلوريدا .. أخرج من جيبه مسدساً بدلاً من الكمامة فاقتيد إلى السجن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقف مقيم في ولاية فلوريدا الأميركية بعد أن أشهر مسدسا في وجه رجل طلب منه وضع الكمامة في متجر في بالم بيتش على ما ذكرت الشرطة.

وكان فينسنت سكافيتا (28 عاما) يتبضع في متجر "وولمارت" عندما طلب منه زبون آخر وضع الكمامة فلم يرق الأمر له ورفض الإذعان وتلاسن مع الزبون الآخر وأخرج مسدسا أشهره في وجهه.

وأوقف بعد ذلك بتهمة الاعتداء بسلاح قاتل واشهار سلاح بطريقة غير مناسبة، على ما قال مكتب شريف بالم بيتش الذي كشف عن الحادث عبر "تويتر".

وغرد مكتب الشريف كاتبا "أهلا بك في سجن منطقة بالم بيتش. ليكون ذلك بمثابة درس لك".

وتطلب متاجر "وولمارت" منذ 20 يوليو من كل زبائنها وضع الكمامة.لكن الكثير من الأميركيين يتحفظون على ذلك كون الرئيس دونالد ترامب رفض على مدى أشهر التشجيع على وضع الكمامة متحججا بالجرية الفردية.

إلا أن ترامب عدل أخيراً موقفه. وظهر واضعا كمامة للمرة الأولى في 11 يوليو. وقال إن وضعها "عمل وطني" ناشرا صورة له مع كمامة عبر تويتر. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | في فلوريدا .. أخرج من جيبه مسدساً بدلاً من الكمامة فاقتيد إلى السجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.