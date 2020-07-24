الامارات | نصف سكان الأرض دخلوا هذا الشهر لمواقع التواصل الإجتماعي !

شكرا لقرائتكم خبر عن نصف سكان الأرض دخلوا هذا الشهر لمواقع التواصل الإجتماعي ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت إحصاءات عالمية حديثة – ضمن تقرير اصدرته شركة “Hootsuite” عن حالة الانترنت حول العالم وينشر على منصة “سلايدشير” العالمية- بأن عدد المستخدمين النشيطيين لمختلف شبكات التواصل الاجتماعي حول العالم سجل خلال الشهر الحالي قرابة 3.96 مليار مستخدم نشط.

وذكرت الارقام التي نشرت ضمن تقرير احصائي -حمل عنوان “العالم الرقمي في 2020”- بأن عدد مستخدمي السوشيال ميديا النشيطيين ومع وصولهم الى هذا المستوى فإن نسبة انتشار استخدام مختلف شبكات والاجتماعي قياسا بعدد سكان العالم سجلت خلال شهر يوليو الجاري حوالي 51 % ، حيث يقدر عدد سكان العالم اليوم بنحو 7.8 مليار نسمة.

وأشارت الاحصاءات الى ان عدد مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي حول العالم بات يشكل نسبة تصل الى 87% من اجمالي عدد مستخدمي الانترنت حول العالم والمقدر عددهم بحوالي 4.6 مليار مستخدم.

وشهد عدد مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي حول العالم بمختلف انواعها ومنصاتها مثل فيسبوك وتويتر ولينكدان وواتساب وانستغرام وغيرها من الشبكات اقبالا واستخداما متزايدا في جميع ارجاء العالم خلال السنوات الماضية وخصوصا انها اصبحت في متناول الجميع من خلال تطبيقاتها على الهواتف الذكية، حيث تظهر الاحصاءات بأن عدد مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في العالم نما بنسبة 11 % في فترة سنة.

واوضحت الاحصاءات بأن عدد مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي زاد بمقدار 376 مليون مستخدم خلال سنة، وبنسبة 11 %، وذلك لدى المقارنة بعدد مستخدميها المسجل في شهر يوليو من العام الماضي 2019 والذي بلغ قرابة 3.6 مليار مستخدم.

وعلى صعيد متصل ذكرت الاحصاءات بإن شبكة فيسبوك العالمية الاجتماعية تصدرت الاستخدام واكبر قاعدة من مستخدمي التواصل الاجتماعي النشطين لا سيما وانها توفر العديد من المزايا والخدمات في مجالات التواصل الاجتماعي والتسويق والاعلام حيث بلغ عدد مستخدمي هذه الشبكة النشطين في يوليو الجاري حوالي 2.6 مليار مستخدم نشط.وبحسب الاحصاءات جاءت منصة “اليوتيوب” في المرتبة الثانية عالميا بحوالي 2 مليار مستخدم نشط.

وذكرت الاحصاءات بأن تطبيق التواصل الاجتماعي والتراسل واتساب المملوك لشركة فيسبوك العالمية جاء في المرتبة الثانية ايضا بحوالي 2 مليار مستخدم نشط.

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