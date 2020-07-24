تعرفي على كيفية عمل دايت منخفض النشويات وعالي البروتين

صحة

أصبحت الوجبات الغذائية عالية البروتين ومنخفضة النشويات (الكربوهيدرات) شائعة بشكل متزايد كوسيلة لتشجيع فقدان الوزن مع الحفاظ على أو زيادة كتلة العضلات، وتوجد أنواع متعددة من نمط الأكل الدايت، ويستعرض التقرير التالي كيفية عمل دايت مرتفع البروتينات ومنخفض النشويات بحسب موقع "هيلث لاين" الطبي.

ما هو النظام الغذائي عالي البروتين ومنخفض الكربوهيدرات؟

يعتمد النظام الغذائي عالي البروتين ومنخفض الكربوهيدرات على استبدال الكثير من الكربوهيدرات اليومية بالبروتين.

على سبيل المثال، تقيد الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات عادة تناول الكربوهيدرات إلى أقل من 26% من إجمالي السعرات الحرارية اليومية، أو أقل من 130 جرامًا من الكربوهيدرات لشخص يتبع نظامًا غذائيًا يحتوي على 2000 سعر حراري، في حين أن الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات تخفض هذا الرقم إلى أقل من 10%.

من ناحية أخرى، غالبًا ما تحتوي الحميات الغذائية عالية البروتين على كمية أكبر بكثير من البدل اليومي الموصى به (RDA) للبروتين، حيث توفر 0.6 جرامًا على الأقل من البروتين لكل 1.3 جرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم.

يتباهى البعض بأكثر من 1.4 جرام من البروتين لكل 3 جرامات لكل كجم من وزن الجسم ما يعادل 204 جرامات من البروتين يوميًا لشخص 68 كيلو جرامات.

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قد تكون الأنظمة الغذائية عالية البروتين ومنخفضة الكربوهيدرات أعلى في الدهون لتعويض نقص الكربوهيدرات.

على سبيل المثال، قد يحتوي نظام الـ2000 سعر حراري على 26% كربوهيدرات و40% دهون و34% بروتين وهو ما يعادل تناول بروتين يومي يبلغ 170 جرامًا لشخص 68 كجم.

الأنظمة الغذائية المعتدلة في الكربوهيدرات، توفر حوالي 40% من السعرات الحرارية من الكربوهيدرات.

إذا كنت مهتمًا بنظام غذائي صارم ومنخفض الكربوهيدرات، قد تحتاج إلى حساب السعرات الحرارية والبروتينات والكربوهيدرات والدهون للبقاء في نطاق السعرات المتوسطة.

قد يكون هذا صعبًا، لذلك يفضل معظم الناس اتباع نظام غذائي مرتفع البروتين منخفض الكربوهيدرات عن طريق استبدال الأطعمة عالية الكربوهيدرات بمصادر البروتين.