يظهر في الرقبة.. عرض جديد يشير للإصابة بفيروس كورونا

صحة

لازال فيروس كورونا المستجد يثير التساؤلات حوله يوما بعد الآخر، بسبب اختلاف الأعراض وتباينها بل وزيادتها بين الحين والآخر.

ومؤخرًا توصلت نتائج دراسة إيطالية إلى أعراض جديدة تظهر على رقبة الشخص المصاب بالفيروس، تؤدي إلى آلام حادة في الرقبة المعروفة بـ "التهاب الغدة الدرقية الحاد"، وهو عبارة عن التهاب حاد يصيب الغدة الدرقية وينتج عن الإصابة بالفيروس.

أعراض فيروس كورونا كما ذكرتها منظمة الصحة العالمية

حمى.

سعال جاف.

إرهاق.

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الأعراض الأقل شيوعا

آلام وأوجاع.

التهاب الحلق.

إسهال.

إلتهاب الملتحمة.

فقدان حاسة التذوق.

طفح جلدي.

تغير لون أصابع اليدين أو أصابع القدمين.