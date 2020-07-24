عيد ميلاد ثم إعلان خطوبة.. من هي مصممة الأزياء التي دخلت حياة أحمد سعد

أخبار من الوطن نيوز

بعدما أثيرت تكهنات واسعة حول علاقة عاطفية جديدة يدخل بها الفنان أحمد سعد، أكد الأخير الأمر بإعلانه إقامة حفل خطوبته خلال الشهر المقبل.

البداية كانت عندما أثار أحمد سعد الجدل، حول ارتباطه بمصممة الأزياء علياء بسيوني، إذ شاركها الاحتفال بعيد ميلادها.

ونشر "سعد" عبر خاصية القصص المصورة لحسابه الرسمي "إنستجرام"، صورة له وهو يحتضنها معلقًا عليها: "كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي"، حيث أظهرت الصور وجود علاقة عاطفية بينهما.

Advertisements

تكهنات واسعة كانت حول ارتباط جديد للفنان أحمد سعد بعد الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب، وهو ما أكده "سعد" في تصريحات خاصة لـ"الوطن".

وقال المطرب أحمد سعد، لـ "الوطن"، إنه يجهز حاليا لحفل خطبته على عارضة الأزياء عالية بسيوني، مؤكدا أنه تم تحديد موعد الخطوبة بداية الشهر المقبل.

وأضاف "سعد"، "تربطني بعلياء قصة حب منذ فترة بجانب الارتياح النفسي لبعضنا، ولكن أجلنا قرار الارتباط بسبب ظروف كورونا ولكن حددنا أن يكون الارتباط الرسمي الأيام المقبلة".

ويذكر أن الفنان أحمد سعد انفصل عن الفنانة سمية الخشاب، الماضي، ووقعت بينهما أزمات وخلافات وصلت إلى ساحات المحاكم، إذ أوضحت "الخشاب" أنه تعدى عليها بالضرب ما جعلها تجري استئصالا للطحال.